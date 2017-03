Voldtektsdømt bergenser tiltalt for fjerde gang

ANNONSE

Tiltalen gjelder grov voldtekt, som har en strafferamme på 21 års fengsel. Mannen skal ha dopet ned en 23 år gammel kvinne og voldtatt henne mens hun var ute av stand til å gjøre motstand, ifølge Bergens Tidende.

Overgrepet skal ha skjedd natt til lørdag 7. mai i en leilighet i Bergen. Etter først å ha nektet, erkjenner mannen å ha hatt samleie med kvinnen. Han nekter straffskyld.

Aktoratet åpner for å legge ned påstand om at mannen dømmes til forvaring, i og med at han er dømt for tre lignende forhold tidligere. I tidligere dommer har mannen blitt beskrevet som farlig og grenseløs.

– Forbeholdet om forvaring har sammenheng med hans tidligere dommer for voldtekt. Dette er et varsel om at det er aktuelt å be om denne typen straff. Begrunnelsen må jeg få komme tilbake til i tingretten, sier statsadvokat Magne Kvamme Sylta.