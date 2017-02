En syrisk asylsøker som fjor ble dømt til åtte års fengsel for vold og voldtekt av en 19-årig mann, er dømt til et halvt års fengsel ekstra for familievold. 46-åringen er dømt for ved flere anledninger å ha brukt vold mot kona og sønnen mens familien bodde på Oslofjord Convention Center, som i en periode fungerte som asylmottak. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Voldtektsdømt syrer dømt for vold mot familien

En syrisk asylsøker som fjor ble dømt til åtte års fengsel for vold og voldtekt av en 19-årig mann, er dømt til et halvt års fengsel ekstra for familievold.