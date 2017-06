Væpnet politiaksjon etter voldshendelse i Oslo

ANNONSE

En mann i 20-årene er kjørt til sykehus etter å ha blitt utsatt for vold i Lodalen i bydel Gamle Oslo. En væpnet politiaksjon pågår på stedet.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt bekrefter overfor NTB at den skadde er en mann i 20-årene. Ingen er så langt pågrepet etter hendelsen.

Den skadde mannen er kjørt til sykehus for behandling. Han skal ikke være alvorlig skadd, men politiets innsatsleder Tore Barstad sier til NTB at de på nåværende tidspunkt ikke kan si noe om hva slags skader han er påført.

Oslo 20170606. Politiet har pågående en væpnet aksjon i Gamlebyen i Oslo tirsdag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det har vært en voldshendelse i en leilighet i første underetasje i et boligblokkompleks i Lodalen, sier NTBs fotograf på stedet. Politiet er overbevist om at personen ikke har påført skadene på seg selv, og de sier at leiligheten bærer preg av en unormal hendelse.

Det er mye bevæpnet polititjenestemenn på stedet. De søker gjennom boligkomplekset med politihunder for å lete etter eventuelle våpen eller andre spor.

– Lå ute

Politiet opplyser at de har kontroll på eieren av leiligheten.

Det var klokken 19.45 at politiet mottok flere nødsamtaler om en person som lå ute i området og fremsto som skadd, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB.

– Nødetatene var raskt på stedet og oppdaget at vedkommende var skadd flere steder på kroppen og hadde blitt utsatt for vold. Personen er nå kjørt til Ullevål sykehus, forteller han.

Politiet jobber med å sikre spor, samt avhører vitner på stedet. Flere vitner ringte politi og AMK i denne saken. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 6, 2017

– Ved bevissthet

Foreløpig vil ikke politiet si mer om hvor alvorlige skader det er snakk om, men ifølge Dagbladet var personen ved bevissthet da han ble kjørt bort.

Videre opplyser operasjonslederen at bevæpnet politi fortsatt er på stedet og gjør søk, avhører vitner og arbeider med å sikre spor. Foreløpig er ingen pågrepet.

Hekkelstrand sier til NRK at folk i området ikke trenger å føle seg utrygge selv om politiet har væpnet seg.

–Vi har ingen grunn til å tro at det er noen fare for tredje person, sier Hekkelstrand.

