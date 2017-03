Vurderer å fjerne svindyr bybanekunst på Florida

ANNONSE

– Kunst ute i naturlige omgivelser vil alltid forandre seg over tid, både av naturens påvirkning og av at man er i et miljø der folk ferdes. Verket er bygget i solide materialer, men det er likevel vanskelig eksakt å fastslå hvordan tiden vil virke inn.

Dette sa kunstneren Thorsten Goldberg, en flott junidagen for fem år siden, ifølge Bergensavisen.

Anledningen var avdukningen av verket 60°N 05°E, som ligger i fjæresteinene på Florida.

Bergensavisen har flere ganger tidligere omtalt at kunstverket har vært overgrodd elller vært ødelagt.

Byrådslederen vil ha det vekk

Da BA omtalte kunstverket i juni 2012 kom det frem at det kostet tre millioner kroner. Forhold rundt plasseringen, montering og eiendomsforhold gjorde den totale prislappen ble 4,1 millioner kroner.

Nå må byrådet ta stilling til om de skal reparere eller fjerne hele installasjonen.

Dette skriver kommunen i en pressemelding på sine nettsider torsdag.

– Kunstverket har jevnlig vært utsatt for skader påført av vind, sjø og hærverk, og vedlikeholdet er krevende og kostbart. Det må derfor tas en avgjørelse om en grundig reparasjon, eller en fullstendig fjerning av kunstverket, skriver kommunen på sine nettsider.

Undersøkelser som er gjort knyttet til kostnadene ved de to alternativene, varierer. Norconsult har har vurdert de tekniske forutsetningene.

– De kan ikke gi en entydig konklusjon, da det er ulike oppfatninger mellom kostnader og praktisk gjennomføring av oppdraget, skriver kommunen.

Kunstverket har også vært overgrodd. Dette bildet ble tatt i 2012, samme år som det ble avduket. (Foto: TOM HJERTHOLM)

Byrådsleder mener at verket 60⁰N 05⁰E har en høy kunstnerisk verdi, samtidig som det har vist seg at det ikke er bærekraftig når det gjelder praktisk holdbarhet, ifølge pressemeldingen.

– En grundig reparasjon er kostbart og vil gå utover andre presserende vedlikeholdsoppgaver av offentlig kunst i Bergen kommune. Det er heller ikke noen garanti for holdbarheten i en eventuell reparasjon, skriver kommunen videre.



Byrådslederen anbefaler på bakgrunn av dette at kunstverket fjernes i sin helhet.



Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.