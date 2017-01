Vurderer kutt i bistandspenger som asyl-pressmiddel

ANNONSE

De tre partiene har denne typen bistandskutt inne i sine programforslag, som skal behandles på landsmøtene, skriver Vårt Land.

Les: 3.460 asylsøkere til Norge i fjor – rekordmange får bli

- Det er et langt skritt å ta, men det er svært viktig å få på plass returavtaler, og da kan dette være et effektivt virkemiddel, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup i Høyre, som er nestleder i programkomiteen.

Les: Trafficking-offer får bli i Norge i ett år til

Rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er kritisk til forslaget.

Les: Sylvi Listhaug er lei av nazi-stempel

- Dette er en svært problematisk sammenblanding av asylpolitikk og bistandspolitikk. Bistand er et viktig element også for å bidra til utvikling av menneskerettigheter. Risikoen er at det nettopp er land som trenger å bedre sine menneskerettigheter som blir rammet av denne typen bistandskutt, sier han.

Tyskland og Østerrike vurderer lignende forslag.