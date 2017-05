WHO: - Håper det ikke blir like ille som forrige gang

ANNONSE

Verdens helseorganisasjon (WHO) har påvist et nytt ebolautbrudd i Likati i Bas-Uele-provinsen, som er et nordøstlig område i Kongo. Tilgangen på få helsetjenester gjør spredningsfaren i området desto større.

Viruset har trolig krevd tre menneskeliv siden slutten av april.

- I øyeblikket er det to bekreftede tilfeller av Ebola-virus og 18 mistenkte tilfeller. Det er til sammen 20 tilfeller, sier talsmann ved Verdens helseorganisasjon (WHO), Tarik Jasarevic, til Nettavisen.

- Kan ikke undervurdere Ebola

De to siste mistenkte tilfellene ble påvist mandag og tirsdag denne uken. I 2014 ble Vest-Afrika rammet av et voldsomt ebolautbrudd som krevde 11.000 menneskeliv. Den gang ble WHO kritisert for å ha reagert for sent på utbruddet.

- Én ting vi lærte forrige gang, er at vi ikke skal undervurdere Ebola. Så alle utbrudd er alvorlige. Men vi håper det ikke vil bli like ille som det forrige utbruddet vi hadde i Vest-Afrika for noen år siden, sier Jasarevic.

- Nå er det viktig å få på plass nødvendige tiltak. Så lenge viruset sirkulerer, prioriteres det å få utstyr, folk, laboratorier og sporingsmekanismer på plass, sier han.

Flere hundre personer blir nå overvåket, i frykt for at de har vært i kontakt med smittede pasienter.

- Lav risiko for global spredning

WHO mener at risikoen for global spredning er lav, ettersom utbruddet befinner seg på et fjerntliggende område i Kongo. Hjelpearbeidere har slitt med å komme seg fram til utbruddsområde. Ettersom det ikke finnes veier, må man ta i bruk motorsykler, helikopter eller småfly for å ta seg fram til de rammede områdene, skriver The New York Times.

Det første kjente Ebola-tilfellet i forbindelse med det siste utbruddet, skjedde i slutten av april, da en mann (39) døde på vei til sykehus. 39-åringen led av feber, oppkast, diaré og blødning fra kroppsåpningene. Personen som stelte ham og personen som fraktet ham på motorsykkel til sykehuset, er også døde.

Smertefullt og dødelig

Ebola-viruset er smertefullt og ekstremt dødelig. I første fase av sykdommen forekommer symptomer som hodepine, feber, muskelsmerter og sår hals. Deretter følger symptomer som oppkast, diaré og magesmerter. I sluttfasen rammes pasienten av organsvikt med både indre og ytre blødninger, hvilket innebærer blødninger fra kroppsåpninger som munn, øye, ører og endetarm.

Det var nettopp i Kongo at Ebola-viruset ble første gang påvist i 1976. Siden den gang har landet vært rammet av åtte utbrudd.

Ved forrige ebolaepidemi i 2014 var det landene Liberia, Guinea og Sierra Leone som var hardest rammet. I Kongo døde flere titalls mennesker i et ebolautbrudd samme år, men dette utbruddet hadde ingen tilknytning til epidemien som herjet i Vest-Afrika.

Nordmann ble smittet

En norsk hjelpearbeider ble smittet med Ebola under et oppdrag i Sierra Leone for Leger Uten Grenser under ebolaepidemien i 2014. Kvinnen fikk behandling i Norge, og ble etter hvert friskmeldt.

I forbindelse med det pågående utbruddet i Kongo drøfter nå WHO, hjelpeorganisasjoner og kongolesiske myndigheter hvorvidt de skal ta i bruk en ny eksperimentell ebolavaksine som er utviklet av det amerikanske selskapet Merck. Vaksinen har hatt gode resultater i Guinea.

I så fall vil vaksinen bli gitt til alle som har vært i kontakt med ebolapasienter, inkludert hjelpearbeidere og helsepersonell. Det er ikke snakk om noe massevaksinering.

Vaksinen er ennå ikke godkjent, men hvis WHO får de nødvendige tillatelsene, vil vaksinen kunne være på plass allerede om en uke, opplyste direktør for WHOs beredskapsprogram, Peter Salama, under en pressekonferanse torsdag.