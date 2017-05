Ytterligere et dødsoffer i Venezuela

ANNONSE

Det siste dødsofferet var ifølge politiet 23 år gamle Teran Aguilar, som ble skutt i brystet under demonstrasjoner mot regjeringen i byen Valera. En 18 år gammel mann og en 50 år gammel kvinne skal også ha blitt skadd i samme demonstrasjon.

Samtidig har landets hardt pressede president Nicolás Maduro gått ut og fordømt et brutalt angrep på en annen demonstrant. Ifølge Maduro ble 21 år gamle Orlando Figuera angrepet da han ble beskyldt for å støtte regjeringen under en av flere massedemonstrasjonene lørdag.

–Han ble banket opp, knivstukket og satt fyr på, slik IS-terrorister gjør, sa presidenten.

21-åringen er innlagt på sykehus med annengradsforbrenninger og seks knivstikk.

Helgens demonstrasjoner markerte at det har vært protester mot myndighetene i over 50 dager på rad. Hittil er altså nær 50 mennesker på begge sider drept i forbindelse med protestene.

Opposisjonen legger skylda på Nicolás Maduro for den dype økonomiske krisen i landet, som preges av utbredt mangel på mat og medisiner. Opposisjonen protesterer også mot det de mener er presidentens unnamanøvrering for å slippe et nyvalg.