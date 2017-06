Tre menn ble arrestert onsdag i forbindelse med terrorangrepet i London i helgen. To menn ble arrestert på en gate i Ilford, øst i London, opplyste politiet. Her holder politiet vakt ved en gate i Ilford. Foto: Georgina Stubbs (PA via AP / NTB scanpix)

Ytterligere tre arrestasjoner etter London-angrepet

Tre menn ble arrestert onsdag i forbindelse med terrorangrepet i London i helgen.