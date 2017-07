Zombiesjangerens far er død

George A. Romero, mannen bak kultklassikeren «Night of the Living Dead», er død, 77 år gammel

– Han sovnet fredelig inn etter en kort, men aggressiv kamp mot lungekreft, sa hans manager Chris Roe i en pressemelding. Regissør, en forfatteren og skuespilleren Romero døde søndag.

– Han etterlater seg en kjær familie, mange venner og en filmarv som har holdt seg, og som vil fortsette å tåle tidens tann, sa Roe.

George A. Romero regnes for å være den som oppfant zombiesjangeren med sin debut «Night of the Living Dead» i 1968. Hvis en zombie biter et menneske, dør mennesket og kommer tilbake som en zombie. Zombien kan kun bli drept hvis den blir skutt i hodet.

Zombiene til Romero var likevel mer enn bare kannibaler. De var metaforer for rasisme, klasseskiller, militarisme og konformitet.

I 1978 var han tilbake med «Dawn of the Dead». Andre kjente filmer er «Martin» (1976), «Knightriders» (1981), «Creepshow (1982), «Day of the Dead» (1985) og «Land of the Dead» (2005).

George A. Romero ble født 4. februar 1940 i New York. Han tok sin utdannelse ved Carnegie Mellon University i Pittsburgh i 1960. Byen ble etter hvert hans hjem, og mange av hans filmer er laget der.

«Dawn of the Dead» ble filmet i Monroeville, like utenfor Pittsburgh, som har blitt et populært reisemål for hans tilhengere.