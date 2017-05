- De grønne trengs mer enn noengang

ANNONSE

LILLEHAMMER (Nettavisen): Landsmøtet åpnet til tone av Star Wars-fanfaren. I den filmen tar en gjeng med rufsede rebeller opp kampen mot det overmektige imperiet, og vinner.

Miljøpartiet De grønne håper ganske sikkert på en liknende utgang av deres kamp mot sine politiske motstandere, som deres talspersoner Rasmus Hansson og Une Aina Bastholm i landsmøtetalen definerer som "den grå populismen".

Du kan følge talen her:

- Kjære landsmøte, i alle disse landene har grønne partier vokst frem som motmakt til den grå populismen. Når forskjellene øker, stadig flere på flukt og vi ødelegger livsgrunnlaget, da kan vi ikke trekke oss tilbake i hvert vårt land, men vi må ta verden videre sammen! Vi må rett og slett drømme sammen! Dette vet vi grønne, og derfor er vi blitt motkraften til høyrepopulismen over hele Europa, sier Une Aina Bastholm fra talerstolen.

I en norsk kontekst trekker Bastholm frem dagens regjering og spesielt Frp som en representant for denne "grå populismen".

- Politikerne skal lede i vanskelige tider, ikke basere politikk på frykt. De skal ikke utnytte og nøre opp folks følelse av usikkerhet til å få oppsving på meningsmålingene. Dagens regjering gjør nordmenn mer pessimistiske og egoistiske enn vi er. Der dagens Frp-regjering ber nordmenn kun se til sin egen nesetipp, ber vi om vi tenker lenger og tenker på flere. Der Frp spiller på frykt, spiller vi på lag, sier Bastholm.

Rasmus Hansson stemmer i med liknende toner, med referanser til blant annet Anders Anundsen, Terje Søviknes og Carl I. Hagen.

- Akkurat nå har vi en regjering der statsråder har boikottet og brent opp aviser de ikke liker. Vi har tidligere partiformenn som nekter å ta inn over seg kilometervis med forskning om klimaendringer og avfeier dem som “fake news”. Som sier vi må “kjøre på litt” i oljepolitikken selv om de vet konsekvensene, som stikker kjepper i hjulene for at hovedstaden skal få prioritere buss foran bil og som møter dem som flykter med mistenksomhet i stedet for en varm havn. Landsmøte - sånn skal vi ikke ha det!, sier Hansson.

Han sier at De Grønne trengs mer enn noen gang.

- Vi sier ja til å forsvare dem som kommer etter oss og dem som må betale vår globale klimagjeld. Vi sier ja til å respektere liv, for natur og dyr. Og vi sier ja til å respektere vitenskap, for kunnskap. For det haster, sier Hansson.