- Erna & Co har mistet 300.000 velgere

VGs partimåling viser at de fire borgerlige samarbeidspartiene har mistet 300.000 velgere siden 2013.

InFacts beregninger gjort for VG, viser at Høyre, KrF, Venstre og Frp har tapt over 300.000 velgere siden de vant valget i 2013.

Høyre har alene mistet 130.500. Den borgerlige blokken ville fått 23 færre mandater på Stortinget, hvis dette ble valgresultatet.

Den siste måneden har Arbeiderpartiet tapt omtrent like mange stemmer som Høyre har tapt på fire år. Likevel: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har 162.446 flere velgere enn i 2013. De tre partiene ville fått 88 mandater og flertall på Stortinget hvis dette ble valgresultatet.

De store vinnerne er MDG og Rødt, som tilsammen har vunnet 131271 velgere.

– 300.000 er et høyt tall, men det er på VGs måling. Vi har målinger fra andre som viser andre tall. Vi kan kommentere alle målinger på veien, gode og dårlige, men det er altså sånn at 11. september kommer fasiten, sier Solberg til VG.