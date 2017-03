- Erna hoppet over hovedpoenget

ANNONSE

Torsdag sparket Høyre i gang valgkampen før høstens stortingsvalg.

Solberg sparket til sin hovedmotstander, Arbeiderpartiet, som hun mener mangler svar på viktige spørsmål.

- Vi må få velgerne til å tenke over hvilke svar Arbeiderpartiet egentlig leverer - og hvilke svar Senterpartiet leverer. For de har jo ikke svar på utfordringene, det er primært kritikk, sa Solberg.

- Hoppet over hovedpoenget



Jonas Gahr Støre mener at Solbergs tale på Gardermoen var pregløs, og ga få svar på hva hun ønsker å gjøre med samfunnets utfordringer.

- Dette var Erna Solbergs siste mulighet til å gi nye og bedre svar på de største utfordringene i Norge. De svarene fikk vi ikke, sier Støre til Nettavisen.

- Erna Solberg beskrev norske fellesverdier som arbeid til alle og små forskjeller, men hun hoppet over hovedpoenget: Regjeringen hun leder tar Norge i feil retning på alle disse områdene.

- Feilslått



Støre summerer opp Høyres feilslåtte politikk i følgende punkter:

Høyre kutter skattene for de rikeste – skattekuttene virker ikke, men forskjellene øker i Norge.

Høyres politikk skaper ikke nye arbeidsplasser. Sysselsettingen faller, og Høyre har gjort arbeidslivet mindre trygt – vi husker at over en million norske arbeidstakere for to år siden streiket mot at Høyre svekket arbeidsmiljøloven.

Løftet i eldreomsorgen har ikke skjedd. Ei heller tidlig innsats i skolen.

Støre sier at han er enig med Solberg i at høstens valg blir et retningsvalg.