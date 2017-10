Sp-lederen har tro på at han skal klare å tvinge regjeringen til å avlyse kommune-tvang.

STORTINGET (Nettavisen): Torsdag legger finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringens forslag til statsbudsjett. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, sier han har store forventninger.

- Jeg forventer at Siv Jensen følger opp det de har sagt i valgkampen, sier Slagsvold Vedum til Nettavisen, og påpeker:

- Frp har kjørt en knallhard valgkamp på at de ønsker å redusere avgiftene for vanlige folk, og da må vi håpe på at det kommer noe på det i budsjettet, sier han.

- Jensen sier det blir tungt



Den siste uka har imidlertid budskapet fra både Jensen og statsminister Erna Solberg (H) vært at nå må bremsene på - og pengebruken ned.

- Den siste uka har det viktigste budskapet fra Siv Jensen vært at nå blir ting tungt og vanskelig. Det har vært budskapet fra Siv og Erna, understreker Slagsvold Vedum.

- Er det noen saker du er ekstra spent på?

- Jeg er alltid spent på pendlerfradrag, avgifter og bilrelaterte ting. Og så er det selvfølgelig de ulike sentraliseringsreformene, og hva som skjer der, sier Sp-lederen.

- Blir flertall for å oppløse



For det er ingen tvil om at Senterpartiets hovedsak i valgkampen, motstanden mot sentralisering og regjeringens kommunereform, også blir deres store kampsak i det nye Stortinget.

Mandag fremmer de fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av deler av kommunereformen.

- Vi ønsker å oppløse tvangssammenslåinger, for de som ønsker det - og at vi ikke skal ha nye runder med tvang for de kommunene som allerede er blitt tvangssammenslått, sier Slagsvold Vedum til Nettavisen.

- Tror du dere vil få med dere mange partier på det?

- Jeg er spent, og jeg tror det kommer til å bli flertall for noen forslag. Jeg tror vi også får flertall for prinsippet om at man ikke skal bruke tvang, sier han.

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang. Siden da er Stortingets sammensetning endret, slik at det i realiteten ikke lenger er flertall for kommunetvang.

KrF kan bli jokeren



Sp foreslår i stedet at alle tvangssammenslåtte kommuner skal opplyses om at de kan søke om oppløsning. Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget.

Ifølge NTB har ikke KrF tatt stilling til de konkrete forslagene fra Sp, men de uttaler at de ønsker å følge frivllighetsprinisppet som en generell regel for framtidige kommunesammenslåinger.

