- Uheldig med en så kontroversiell stortingspresident

Olemic Thommessen (H) vil få mange stemmer mot seg når han gjenvelges som president.

Onsdag bestemte Høyres stortingsgruppe at de ønsker at Olemic Thommessen fortsetter som stortingspresident i fire nye år.

Det til tross for krass kritikk mot Thommessen etter byggeskandalen på Stortinget - et prosjekt som har sprukket med 700 millioner kroner.

Flere partier vil nå stemme mot Høyres kandidat i Stortinget.

- Det er uheldig at en person som har en sånn rolle blir så kontroversiell, når han egentlig skal ha en samlende rolle, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Nettavisen.

Les også: Høyre vil fortsatt ha Thommessen som stortingspresident

- Han skal være upolisk



Verken Rødt, SV, Sp eller Ap vil gi Thommessen sin stemme når Stortinget konstitueres på lørdag. Dermed kan han få 79 stemmer mot seg, noe som er svært uvanlig ved valg av en stortingspresident.

UHELDIG: Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning mener det kan være uheldig med en kontroversiell stortingspresident.

Bergh viser til at rollen som stortingspresident skal være upolitisk.

- Det skal være en person som alle partiene kan akseptere og synes representerer hele Stortinget, og gjennom det representerer han jo hele landet. Dermed er det uheldig at det blir en politisk betent sak, sier han.

Han tror valget kan ha vært vanskelig for Høyre.

- Jeg forstår det sånn at også innad i Høyre er det heller ikke ukontroversielt, men det som sikkert veier tungt er at han selv ønsker å fortsette, sier Bergh, og legger til:

- Høyre har også vunnet valget, og er i en posisjon hvor de sannsynligvis kan få gjennom viljen sin, sier han.

Les også: Mener Olemic Thommessen må vrakes som stortingspresident

- Nederlag om han ble skiftet



- Før sommeren gikk statsminister Erna Solberg ut og støttet Thommessen etter byggeskandalen. Kan det ha vært avgjørende?

- Man kan tolke det som om at det hadde vært et nederlag og han ikke hadde gjort en god nok jobb om han hadde blitt skiftet ut. Det kan være en grunn til at de ønsker å beholde ham, sier valgforskeren.

Han er imidlertid usikker på hvor mye striden vil ha å si for rollen hans.

- Jeg er usikker på hvor mye det har å si, siden det er en litt sermoniell rolle. Det er ikke hans jobb å få gjennom Høyres politikk på Stortinget eller inngå kompromisser med andre partier. Det er mer det at det kanskje skaper litt problemer for den rollen han har som representant for alle partier, sier Bergh.

KrF har sagt at de vil støtte Høyres kandidat til stortingspresident, mens Venstre ikke har ønsket å uttale seg før lørdagens konstituering. Det er imidlertid høyst sannsynlig at Venstre støtter den omstridte presidenten.

- Naturlig å velge ny



Det har lenge stormet rundt Thommessen i forbindelse med byggeskandalen på Stortinget. Det mye omtalte byggeprosjektet omfatter helrenovering av Prinsens gate 26 og bygging av en tilførselstunnel til Stortinget.

VIL BYTTE: Senterpartiets Per Olav Lundteigen mener Thommessen bør skiftes ut som stortingspresident.

Thommessen er blitt kraftig kritisert av Riksrevisjonen for manglende kontroll, og de har påpekt svakheter i planlegging og organisering av prosjektet. Kontroll- og konsitusjonskomiteen konkluderte dessuten med at hans håndtering av saken er «sterkt kritikkverdig».

- I det foregående Stortinget har det vært flere saker hvor Stortingets presidentskap, med stortingspresidenten i spissen, ikke har gjort en god nok jobb. Det er derfor naturlig å velge en ny stortingspresident, sa stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til Nettavisen etter valget.

Selv er Thommessen glad for å bli ønsket videre.

- Jeg er stolt og ydmyk over at Høyres stortingsgruppe har foreslått meg som stortingspresident. Hvis jeg blir valgt på lørdag ser jeg frem til å jobbe med det nye Stortinget på tvers alle partilinjer, sa han onsdag.

Mest sett siste uken