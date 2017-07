- Venstre er som et såpestykke i badekaret

ANNONSE

For første gang på mange måneder har Venstre så vidt karret seg over sperregrensen. Det er likevel ikke langt til det store dypet utenfor Stortinget og makt for det eldste partiet i Norge.

Nettavisen har derfor invitert inn fire eksperter til å snakke om Venstre, og om partiet kan reddes i fire podkast-episoder. Deres diskusjoner kan høres enten direkte i din nettleser på seriens blogg, eller gjennom podcast-avspillere - for eksempel i iTunes (klikk her for å gå til podkasten på iTunes).

Den tidligere FrP-representanten Mette Hanekamhaug har klare meninger om hva som er Venstres problem.

I den andre episoden fokuserer det på påvirkningskraften til Venstre. Ett parti som en gang hadde flere representanter i regjering enn på Stortinget. PR-eksperten Mette Hanekamhaug, som i sin tid var tidenes yngste representant på Stortinget, sier følgende om det liberale partiet Venstre:

- Litt av utfordringen til Venstre er at de har flest byvelgere, men på Stortinget får de ofte representanter fra bygdene.

Kranglefanten Anders Høglund får likevel ikke tak i hva partiet mener og ønsker:

- For meg er Venstre som en såpe i badekaret.

Medieeksperten George Gooding er uenig:

- Venstre har ingen interesse i noen Arbeiderpartiet-regjering... partiet står for liberale saker.

Klikk her for å gå til podkasten på iTunes

Even Aas-Eng mener likevel det står respekt av Venstre for sakene de står for:

- Alle de andre partiene har jo hoppet på sakene som Venstre først hadde.

Til slutt i podcasten avslører George Gooding selve hemmeligheten til hvorfor så mange fortsatt ønsker å stemme på partiet. Den får du høre hvis du klikker på play under, eller sjekker ut podkasten i din favorittapp for podkaster.

Les også: - Venstre må brennes ned