- Vold og kriminalitet er en konsekvens av at Høyre lot klasseforskjeller blomstre

Ap-byråd beskylder Høyre for ansvarsfraskrivelse etter skolevolden i Oslo.

- Jeg er jo bekymret over at skolebyråden tar såpass lett på problemet, sa Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, til Nettavisen tirsdag - om den økte volden, truslene og uroen ved Stovner videregående skole i Oslo.

Lae Solberg kritiserte byråden for å ha kommet for sent i gang med tiltak, og foreslo blant annet videoovervåkning i skolegården.

Dette får skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til å slå hardt tilbake.

- I stedet for å støtte byrådets arbeid, foreslår Lae Solberg nå videoovervåkning og narkohunder i Oslo-skolen. Det vitner om at Lae Solberg først og fremst prøver å bruke denne situasjonen til å fremstå som om at han er «tough on crime», sier Tellevik Dahl til Nettavisen.

- Forsøk på ansvarsfraskrivelse



Hun mener det tvert imot er politikken Høyre ha ført i hovedstaden, som er mye av grunnen til den økte volden vi nå ser.

- Det er et grovt forsøk på ansvarsfraskrivelse fra et parti som har stort ansvar for klasseforskjellene vi ser i Oslo. Vold og kriminalitet er en konsekvens av at Høyre lot ulikheter og klasseforskjeller blomstre, sier Tellevik Dahl, og samtidig avviser at hun bagatalliserer problemene.

- Jeg tar ikke lett på problemet. Jeg ba Utdanningsetaten allerede i mars om å gjøre alle ressurser tilgjengelig for seks av de videregående skolene som Lae Solberg og resten av Høyre-byrådet i årevis overså, blant annet Stovner videregående skole, sier hun.

- Vi er bare så vidt i gang



Tellevik Dahl skryter av at de på kort tid har fått på plass ekstra ressurser ved skolene.

- Men vi er bare så vidt i gang. I vårt budsjettforslag for 2018 setter vi av 60 millioner kroner i en egen pott til utsatte videregående skoler, sier skolebyråden.

Pengene skal brukes til flere miljøarbeidere, rådgivere og psykologer.

- En motor for klasseskiller i Oslo var Høyres mangeårige kutt i forebyggende tiltak som barnehage, skole, barnevern og ungdomstilbud. I skolen stakk stykkprisfinansieringen, som ble innført i 2004, kjepper i hjulene for lærere som ville bidra til sosial utjevning i skolen, sier hun.

Det rødgrønne byrådet har derfor skrotet stykkprisfinansieringen, som vil si at skolene får det samme beløpet overført per elev - uavhengig av elevsammensetningen ved skolen.

- Vi fullfinansierer nå alle skoleplasser og vi prioriterer øverst de skolene som Høyre-byrådet satte nederst på prioriteringslisten, sier Tellevik Dahl.

- Jeg tar ikke lett på det



I forrige uke gikk hun også hardt ut i Nettavisen da fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) kalte inn til et hastemøte etter nyheten om økt voldsbruk ved Stovner videregående skole.

- Jeg ble overrasket over at en statsråd plutselig innkalte til hastemøte om en enkeltskole. Senere har statsråden korrigert uttalelsene og sagt at det handler om mer enn Stovner videregående skole. Det er jeg veldig glad for, sier Tellevik Dahl, og legger til:

- For det er ikke Stovner videregående skole som er problemet. Problemet er at flere av våre videregående skoler må håndtere ungdomskriminalitet og sosiale utfordringer som burde vært forebygget, sier hun.

