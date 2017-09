Analytiker: Politikerne bør ikke kommentere målinger

Kommentator og analytiker Eirik Bergesen råder politikere til å holde munn når de blir bedt om å kommentere meningsmålinger.

– Mitt råd til politikerne er å holde kjeft. Dette er sikkert ikke lett, men skal man lære én ting av Trump, så er det ikke å kommentere tallene i det hele tatt, sier politisk analytiker Eirik Bergesen til Aftenposten. Bergesen er for tiden er valgkommentator på TV 2.

Bergesen uttalte etter valget i USA at det var feil å være altfor opptatt av meningsmålinger. Nå mener han vi går i samme fella her hjemme.

– Fra USA, og ikke minst fra brexit-avstemningen, vet vi hvor vanskelig det er å måle. På grunn av alle småpartiene er det kanskje enda vanskeligere i Norge. Små endringer plasserer et parti over eller under sperregrensen og gir store forskjeller i resultatet, sier Bergesen.

I august var det nesten to nye målinger per dag, og Bergesen mener de er med på å ta oppmerksomhet bort fra sakene.

Han minner om at målingene før USA-valget nesten konsekvent viste at Trump skulle tape. Likevel, Trump sluttet aldri å si at han trodde på seier.

