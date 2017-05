Anna Kvam: - Vi vil ikke være like rike etter at oljealderen er over

ANNONSE

- Vi vil ikke være like rike etter at oljealderen er over. Jeg tror ikke vi vil finne noe som gir oss et nytt som vil være like lønnsomt som oljevirksomheten, sier Anna Kvam (21), leder for Grønn Ungdom og 1. kandidat til Stortinget for Miljøpartiet De Grønne, til Nettavisen.

Kvam og Grønn ungdom fikk i helgen gjennomslag på MDGs landsmøte for et vedtak om at MDG skal gå inn for å utfase hele oljevirksomheten i Norge innen 15 år, altså innen 2032.

Det er den suverent mest radikale vedtaket som noe parti har gjort rundt avvikling av oljevirksomheten i landet. Kritikerne mener det vil rasere den norske velferdsstaten uten å redusere de globale utslippene.

Selv er ikke Kvam bekymret for fremtiden til et oljefritt Norge.

- Jeg tror fremtiden med et oljefritt Norge blir bra. Våre naboland i Norden er også gode land å bo i. Vi skal finne nok å leve av til å ha det som dem. Vi vil ha oljefondet og nye grønne, arbeidsplasser å leve av, sier Kvam.

200.000 oljejobber

-Før vi fant oljen var var Norges BNP pr innbygger på linje med Hellas. Nå er den helt i verdenstoppen. Du sier at vi skal være som Sverige, men kan vi være sikre på at vi er selv det uten olje?

FØR OLJEN: Før Norge fant olje, var vi blant Vest-Europas fattigste land.

- Nei, vi kan ikke det, men jeg er overbevist at MDGs politikk beskytter oss aller best for å havne helt i bakevja. Innenfor noens levetid vil oljealderen uansett ta slutt. Vi må slutte å snakke om slutten på oljealderen som om det er det skumleste i verden. I stedet må vi tenke på hvilke muligheter det gir, blant annet med tanke på å finne nye, grønne løsninger for fremtiden, sier hun.

Hun vedgår imidlertid at jobbene i oljebransjen blir hardere å erstatte.

ETTER OLJEN: Norge etter oljen er et av verdens rikeste land.

- Jeg tror ikke vi på et blunk vil finne en erstatning for de 200.000 jobbene i oljenæringen. Det vil ta lang tid. Men på sikt får vi et mer variert og mangfoldig arbeidsliv. Det vil dessuten være mye mindre sårbart for svingninger, slik oljejobbene er, sier hun.

- Blir kjempespesielt

Kvam er i en svært spesiell situasjon siden hun er MDGs førstekandidat i det fylket der oljenæringen er suverent viktigst. I snitt jobber rundt hver tiende innbygger i fylket i oljenæringen. Oljeselskapet Statoil, Norges suverent største selskap, har hovedkontor i byen og er regionens viktigste arbeidsgiver.

- Jeg ser ikke lett på oppgaven med å gå rundt i fylket de neste månedene og møte mange som er berørt av oljenedturen. Det blir kjempespesielt, sier Kvam.

Tror på ny vår for Stavanger

Hun understreker at hun har dyp medfølelse med situasjon til de som har mistet jobben som følge av oljenedturen de siste årene.

- Samtidig tror jeg at det å føre en politikk som fører oss alle lengre inn i oljeavhengigheten på sikt bare. Det høres sikkert ut som en brutal ting å si, men jeg har ikke noe problem med å stå inne for det jeg mener. Jeg har sett hva oljenedturen gjør med Stavanger og Rogaland, og vi må gjøre noe med den, sier hun

Som de fleste fra Stavanger, så kjenner hun mange som er ansatt i oljenæringen, som har vært helt avgjørende for velstanden i Rogalands hovedstad. Hun er likevel optimistisk på vegne av fremtiden til Norges fjerde største fylke.

- I fremtiden vil det være færre mennesker som jobber offshore, men jeg håper at man kan bevare mye av leverandørindustrien, bare at den kan levere til andre næringer, som vindkraft. Stavanger vil ikke lenger være oljebyen, men du vet aldri. Det kan dukke oppe noe annet som blir hovedinntekstkilden i byen. Sånt har skjedd mange ganger før i Stavange, sier hun.

