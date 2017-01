Antall innvandrere på sosialstøtte i Danmark har økt med 78 prosent

ANNONSE

«Beskæftigelsesministeriet» i Danmark, som tilsvarer arbeids- og sosialdepartementet i Norge, har fulgt 145.000 personer som i 2013 ble mottakere av sosialhjelp.

Målet var å finne ut om de to år senere hadde kommet seg inn på arbeidsmarkedet, skriver BT.

Blant danske som mottok sosialhjelp i 2013, hadde 25 prosent lykkes i å skaffe seg jobb innen 2015. Blant innvandrerne i gruppen lå tallet på 16 prosent.

- Helt vanvittige tall



Totalt har antall personer på sosialhjelp i Danmark falt fra 145.000 til 108.000, men det er kun blant danskene at andelen sosialhjelpsmottakere er redusert. Blant innvandrere er det stadig flere som mottar sosialhjelp. Andelen har steget fra 29.800 personer i tredjekvartal i 2011 til 52.900 i tredjekvartal i 2016.

- På fem år er andelen innvandrere på sosialhjelp steget med 78 prosent. Det er for meg helt vanvittige tall, sier arbeidsminister Troels Lund Poulsen (V) til BT.

Poulsen påpeker at de ennå ikke har sett virkningen av 225 timers-regelen, som innebærer at sosialhjelpsmottakere må jobbe minst 225 timer de siste tolv månede for å dokumentere at de står til rådighet for arbeidsmarkedet, eller «sosialhjelpstaket», som er et tak på hvor mye man kan motta i offentlige ytelser. Begge ble innført 1. oktober 2016.

Over 40 prosent er innvandrere



Ved utgangen av 2015 var det totalt 127.372 mennesker i Norge som mottok økonomisk sosialhjelp, ifølge tall fra SSB.

Andelen innvandrere på sosialhjelp har steget de siste årene, og i 2015 var 40 prosent av alle sosialhjelpsmottakere i Norge innvandrere, altså over 50.000 personer.

SSB presiserer at tallene må ses i sammenheng med en økning i antall innvandrere på 4,4 prosent siste år, mot 0,9 prosent i totalbefolkningen.

Solberg: - Det blir en stor utfordring



I februar 2016 skrev NRK at andelen sosialhjelpsmottakere blant Norges innvandrerbefolkning ligger på 7,5 prosent, mot 2,2 prosent ellers i befolkningen.

Spesielt høy var andelen sosialhjelpsmottakere blant innvandrere fra Afrika og Asia.

Sylo Taraku, generalsekretær i LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold), påpekte at det er snakk om flyktninggrupper med lav botid i Norge og som mangler kvalifikasjoner som gjør at de kan finne seg jobb i Norge.

Statsminister Erna Solberg uttrykte bekymring.

- Det blir en stor utfordring. Det er en stor utfordring i dag at det er mange som er i de dårligst betalte jobbene og mange ikke i jobb. Og jo flere som kommer og ikke er i jobb, jo vanskeligere blir det, sa Solberg til NRK.

