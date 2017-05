Ap advarer KrF mot verdiultimatum

ANNONSE

– Slike verdispørsmål vil være krevende for KrF uansett hvilke partier de skal samarbeide med. Det må ikke låse samtaler om regjeringsalternativer, sier Aps familiepolitiske talsmann til NTB.

KrFs nye nestleder Kjell Ingolf Ropstad mener at partiet ikke kan være med i en regjering som sier ja til fosterreduksjon og nye metoder for fosterdiagnostikk. Aps vedtak på disse områdene er til hinder for regjeringssamarbeid, sa han til Adresseavisen fredag.

Men Grande mener det ikke er noen høyre-venstreakse i slike verdispørsmål.

KrF bereder grunnen for historisk sideskifte



– Åpner for samarbeid Han tror det er gode muligheter for et samarbeid mellom KrF og Arbeiderpartiet etter valget til høsten. KrF vedtok på landsmøtet i helgen at deres «plan A» er et regjeringssamarbeid med Høyre, men uten Frp. Partiet har imidlertid ikke avvist et samarbeid andre veien. – Jeg opplever at det er svært mange som har åpnet for samarbeid, og det er positivt, sier Grande. Heller ikke KrF-landsmøtets ulike vedtak om familiepolitikk skremmer Ap-politikeren. – Vi er svært interessert i å se nærmere på de forslagene som KrF har på familiepolitikk og har god tro på at det vil være mulig å nærme seg hverandre, sier Grande. Siv Jensen mener KrFs drømmeregjering er et luftslott



Avviser flexi-kontantstøtte Han mener likevel forslaget om en trinnvis kontantstøtteordning er dårlig. KrF-landsmøtet vedtok å gjøre støtten mer fleksibel slik at man kan kombinere overføringen med flere dager i barnehage. – Vi trenger alle folk i arbeid, for vi har uløste oppgaver innenfor eldreomsorg og skole, sier Grande. KrFs løsning vil gjøre det mer attraktivt å være hjemme, ifølge Ap-politikeren, som peker på at det særlig er mange kvinner med innvandrerbakgrunn som benytter seg av ordningen. KrF forsøker å svare på anklagene om at kontantstøtten hindrer integrering. Partiet vedtok at minoritetsforeldre med dårlige norskkunnskaper skal kunne delta på norskkurs og få gratis barnepass mens de mottar støtten. – Det er et sånt krav allerede i introduksjonsordningen, kommenterer Grande. Ap vil i stedet gjøre om kontantstøtten til en ventestøtte for dem som ikke får tilbud om barnehageplass. Vil diskutere barnetrygd KrF foreslår også å øke barnetrygden betydelig, men samtidig skattlegge den, slik at de med lavest inntekt sitter igjen med mest. Dette forslaget tror ikke Grande vil bli gjennomført. – Vi har sagt at vi ønsker å bevare barnetrygden som universell ordning. Det tror vi er viktig for å forhindre fattigdom. Men vi må diskutere innretningen, sier stortingsrepresentanten. (©NTB)

