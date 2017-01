Ap får arverefs fra venstre

ANNONSE

– Denne politikken er en gavepakke til høyrepopulismen. Når de nederst ved bordet opplever at tryggheten deres angripes, samtidig som de store partiene freder de aller rikeste, sår de en mistillit som kommer til å slå hardt tilbake, tordner Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Programkomiteen i Arbeiderpartiet ønsker ikke å gjeninnføre arveavgiften som Solberg-regjeringen fjernet. Etter det NTB forstår ligger det heller ikke an til at komiteen anbefaler en ny modell for arveavgift. I stedet blir det trolig foreslått for landsmøtet å skjerpe formuesskatten og gjøre den mer omfordelende.

SV-kritikk

Programutkastet vil bli lagt fram for Aps landsstyre 7. februar. Der vil detaljene og helheten i skatteopplegget tre fram. Men den gamle regjeringspartneren SV er ikke tilfreds med signalene så langt.

Snorre Valen (SV).

– Jeg er overrasket over at Hadia Tajik og programkomiteen ser ut til å plassere seg godt til høyre for Jens Stoltenberg i skattepolitikken, sier SV-nestleder Snorre Valen.

Han mener arveavgiften var blant de mest omfordelende skattene i det norske systemet. I sitt alternative budsjett for i år slår Ap selv fast at bortfallet av arveavgiften «nesten utelukkende» har kommet den rikeste tidelen til gode.

– At Arbeiderpartiet ikke vil gjeninnføre den er et knefall for Høyre og Frp, og vil gjøre det vanskeligere å utjevne økonomisk ulikhet. Men det er godt nytt for landets aller rikeste, sier han.

Formuesskatt

At Arbeiderpartiet skal klare å ivareta hensynet til omfordeling gjennom justeringer i formuesskatten har Valen ytterst begrenset tro på.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det Arbeiderpartiet til nå har foreslått å gjøre med formuesskatten vil ikke være i nærheten av nok for å veie opp for Høyre og Frps skattekutt gjennom fire år, sier SV-toppen.

Rødts Bjørnar Moxnes mener Aps linje oser av dobbeltmoral.

– Ap snakker om at det skal lønne seg å jobbe, men sørger for at det fortsatt er mye mer lønnsomt å arve.