Arbeiderpartiet får 28,1 prosent oppslutning i en ny meningsmåling. De går tilbake 3,6 prosentpoeng fra tilsvarende måling i juni.

Meningsmålingen er utført av Respons Analyse for Adresseavisen, Bergens Tidende og Aftenposten.

– 28 er for lavt. Det viktigste er likevel å ha flertall for et skifte, sier Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske til Adresseavisen.

For fire år siden fikk Ap et valgresultat på 30,8 prosent.

– Vi må i hvert fall fire år, kanskje sju, tilbake for å finne dårligere tall for Arbeiderpartiet, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Målingen gir 83 mandater til SV, Ap og Sp og 81 til dagens samarbeidspartier på borgerlig side (Høyre, Frp, Venstre og KrF).