Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Helga Pedersen, tar kraftig til motmæle etter Frps advarsler mot en eventuell Ap-styrt innvandringspolitikk.

- Arbeiderpartiet står for de lange linjene gjennom en streng, rettferdig og human asylpolitikk. Per Sandberg har kommet til dekket bord gjennom de forlikene og innstrammingstiltakene Ap og opposisjonen for øvrig har tatt ansvar for i Stortinget, etter regjeringens svært mangelfulle håndtering av den økte tilstrømmingen av asylsøkere i 2015. Regjeringen bør nå konsentrere seg om å gjøre jobben sin i stedet for å sutre over opposisjonen, sier Pedersen.

Advarte



Onsdag advarte Siv Jensen mot en oppmyking av innvandringspolitikken.

- Prognosene viser at det i år vil komme 24.000 søknader om familieinnvandring. Det er på tide å tråkke hardt på bremsen, men Arbeiderpartiet ønsker tvert imot å eksperimentere med frislipp. Det er farlig, sa Jensen.

- Skremselspropaganda



- Skremselspropagandaen har ikke troverdighet. Stortinget vedtok i fjor innstramminger i reglene for familiegjenforening, men regjeringens forslag fikk ikke tilslutning fordi de ville ramme integreringen, i tillegg til at det var tvilsomt om det ville medføre færre flyktninger til Norge, sier Pedersen.

Hun viser også til Dagbladets artikkel som sier at Frps prognose på 24.000 søknader om familiegjenforening i 2017 er feil, og at det riktige tallet er 15.706. UDI venter også at antall søknader vil gå ned i 2018.