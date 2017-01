Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer mot sosialdemokratisk felle

ANNONSE

Mandag tar han imot lederne for de andre sosialdemokratiske partiene i Norden, deriblant den svenske statsministeren Stefan Löfven, samt de nordiske LO-lederne, til årsmøtet i Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (SAMAK).

Diskusjonen om økte forskjeller, populisme og velgeropprør i land som USA og Storbritannia danner bakteppe for diskusjonene på Voksenåsen i Oslo.

Støre mener sosialdemokrater i Europa ofte har gått i en felle hvor de «snakker om symptomer, i stedet for kjernen». Som eksempel viser han til den italienske venstresidens utfall mot tidligere statsminister Silvio Berlusconi, i stedet for å bruke tiden på å snakke om årsaken til hans popularitet.

- Vi må tilbake igjen til arbeid – trygget for arbeid og trygghet i arbeid, sier Støre, som advarer mot mer midlertidighet og ansettelser hvor folk ikke får lønn mellom oppdrag.

- Vi må holde fast på at vi er partiene for folk som gjør et ærlig arbeid og deres interesser. Det er strategien mot populismen: Å ta hverdagslivet og arbeidet på alvor, sier Støre.

- Slitent Solberg-argument

Arbeiderparti-lederen slår tilbake mot statsminister Erna Solberg (H), om har anklaget venstresiden for å snakke Norge ned. Han mener hun virker som en sliten og defensiv statsminister når hun kommer med slike anklager mot dem som er uenig med henne, mener Støre.

- Hun framstår som om hun ønsker å bli beskyldt for å ligne på Donald Trump. Men det er ingen som har kommet med den påstanden. Det vi har sagt er at det er naivt å tro at Norge er immun mot krefter som skaper økte forskjeller, som i sin tur kan føre til at politiske ytterfløyer og lettvinte løsninger vinner fram, sier Støre til NTB.

Useriøst

En egen studie om arbeidsforholdene i luftfarten skal diskuteres på SAMAK-konferansen.

- Folk som tidligere hadde trygge, forutsigbare jobber, som også var viktig for sikkerheten, opplever nå at det finnes selskaper som bare betaler deg mens du sitter i flygersetet. Vi skal ha en diskusjon om hva som kan gjøres for å hindre useriøsitet i arbeidsmarkedet, sier Støre.

Tirsdag morgen deltar Støre, Löfven og lederen for det danske Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, på et møte for å diskutere Europas utfordringer både når det gjelder arbeid, ulikhet og klima.

Støre mener at man må bruke mulighetene som ligger i nordisk samarbeid bedre, både innen velferd, klimapolitikk for industrien og møtet med den teknologiske utvikling.

Samtidig ser han den nordiske modellen, kjennetegnet ved samarbeid mellom organisasjonene i arbeidslivet, ordnede forhold i arbeidslivet og en ambisjon om rettferdig fordeling, som sentrale for å svare på uroen blant velgere i Europa.

- Vi har mange av de redskapene som andre land famler etter for å møte utfordringene fra globaliseringen. Vi må bruke dem, ikke bygge dem ned, konkluderer han.

