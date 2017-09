Ap-politiker raser mot mulig kvinnevraking i partiledelsen: - Kiss my ass!

Stortingsvara for Arbeiderpartiet og eks-statssekretær Laila Gustavsen reagerer kraftig på ryktet om at Jonas Gahr Støre skal ha bedt Marianne Marthinsen om å si fra seg stillingen som finanspolitisk talsperson til fordel for Trond Giske.

Det var Støre som utnevnte Marthinsen som finanspolitisk talsperson. I forkant av årets stortingsvalg seilet hun opp som en mulig finansminister-kandidat, dersom de rødgrønne hadde vunnet valget.

Verken Giske eller andre i partiledelsen ønsket å kommentere opplysningene som VG omtalte tirsdag. Les mer i saken: Støre har bedt Marthinsen om å vike for Giske som finanspolitisk talsperson.

Tirsdag kveld langer partifelle Laila Gustavsen ut mot partiledelsen på Facebook. Gustavsen, som er vara på Stortinget og tidligere statssekretær, skriver dette på Facebook ifølge Dagbladet:

- Det irriterer meg at argumentasjonen som nå brukes for å bytte ut en dyktig dame er at det kanskje skal bli en regjeringskrise i løpet av perioden. Derfor trengs det visstnok en erfaren mann i stolen som finanspolitisk talsperson. Etter fire år som finanspolitisk talsperson skal Marianne Marthinsen altså være dårligere kvalifisert enn en mann som aldri har hatt vervet. Kiss my ass sier jeg! Sånne argumenter har damer møtt i alle år.

Arbeiderpartiet vil ikke kommentere utspillet fra Gustavsen overfor Dagbladet. Valgkomiteen settes nå, og hvem som vil få hvilke posisjoner i partiet avgjøres først i oktober.

