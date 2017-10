Ap sier nei til midlertidig returstans til Afghanistan

SV, MDG og Rødt legger mandag fram et forslag om midlertidig stans av alle returer til Afghanistan. Men de trenger Ap på laget, og partiet sier nei.

– Vi er stort sett enig i at det er svært utrygt å være i Afghanistan, men vi må forholde oss til det den norske regjeringen sier. Om de mener at det er trygt å returnere til visse deler av Afghanistan, må vi forholde oss til det, sier innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås i Arbeiderpartiet til Klassekampen.

Tidligere denne måneden anklaget Amnesty International i en rapport Norge og andre europeiske land for brudd på folkeretten gjennom tvangsretur av afghanere. Ifølge rapporten er Norge det europeiske landet som har tvangsreturnert flest.

Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt vil nå innføre en midlertidig returstans.

– Ap gjør dumt i å avvise forslaget usett. De bør være mer opptatt av tryggheten til ungdommene enn av å sikre Sylvi Listhaugs (Frp) politikk, sier SVs Lars Haltbrekken.

Kristelig folkeparti støtter forslaget. Venstre sier de trenger mer tid for å kommentere deres posisjon, men at de er positive til forslaget. Senterpartiet signaliserer at de forventer «en faglig begrunnelse fra statsråden på hvorfor Norge betrakter flere områder som trygge».

(©NTB)

Mest sett siste uken