Ap, Høyre og Frp faller kraftig fra valgresultatet i 2013 på en fersk meningsmåling for Nordland. Senterpartiet klatrer enormt og er fylkets nest største parti.

For Trygve Slagsvold Vedums parti øker oppslutningen fra 6,9 prosent ved stortingsvalget for fire år siden til smått utrolige 21,5 prosent på målingen som InFact har gjort for Amedia i Nordland. Partiet har imidlertid vært i vinden lenge, og hadde i juli en oppslutning på 19,9 prosent i fylket.

For Arbeiderpartiet bekrefter målingen at partiet sliter drøye to og en halv uke før valget. I flere landsdekkende målinger den siste tiden havner partiet klart under 30-prosentgrensen. I nordlandsmålingen ender Ap opp med 26,8 prosent, med fra 35,1 prosent ved valget i 2013. Så sent som i desember i fjor var oppslutningen på sterke 38,6 prosent.

– Arbeiderpartiet kan og vil mye bedre enn dette i Nordland. Det er mine partifeller i Nordland tydelige på. Jeg opplever at det er stort engasjement her, og jeg skal støtte opp om det. Vi har gjort gode innspurter i Nordland før, og det skal vi gjøre igjen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han kan imidlertid konstatere at også Høyre og Frp ligger an til å gjøre et langt dårligere valg i Nordland denne gangen. Høyres oppslutning faller fra 21,2 ved valget i 2013 til 16 prosent nå, mens Frp går tilbake hele 6,9 prosentpoeng til 11,9 prosent.