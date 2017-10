Ap-topp etter vrakingen: - Oppleves som surrealistisk

- Feil at jeg har parkert meg selv, sier Marianne Marthinsen (Ap) etter komitévrakingen.

Flere Arbeiderparti-kvinner har rast etter at stortingsrepresentant Marianne Marthinsen ble vraket som partiets finanspolitiske talsperson, til fordel for Ap-nestleder Trond Giske.

Siden dette ble kjent for et par uker siden har det vært helt stille fra Marthinsen selv, men nå kommenterer hun «vrakingen» på Facebook. Hun kjenner seg tilsynelatende ikke igjen i debatten som har rast den siste tiden.

«Mange har ment mye om min komitéplassering de siste to ukene. Det oppleves som ganske surrealistisk, men jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å ta det som et stort kompliment!», skriver hun.

Marthinsen hadde satt opp to komitéønsker for kommende stortingsperiode, der førstevalget var finanskomiteen der hun har vært Aps fraksjonsleder de siste fire årene. Men hun fikk oppfylt sitt andrevalg, som var utenriks- og forsvarskomiteen - og sier hun er fornøyd med det:

«De neste fire åra skal jeg sitte i utenriks- og forsvarskomiteen. Når jeg ikke skal fortsette på finansfeltet var det mitt fremste ønske, og jeg er utrolig glad for å ha fått det ønsket oppfylt. Så hører jeg noen hevde at jeg med det har parkert meg selv. Det er feil», skriver hun.

Hun påpeker at det er viktigere for henne hva hun jobber med, enn å lede en fraksjon.

«I 2013 gjorde jeg et tilsvarende valg. Da hadde jeg blitt hentet inn til finansfraksjonen for å lede den over en periode mens Torgeir Micaelsen var i pappaperm. En utrolig morsom erfaring!», skriver Marthinsen.

Da Arbeiderpartiet tapte valget og det ble klart at Ap-leder Jonas Gahr Støre skulle bli ny finanspolitiske talsperson, var det, ifølge henne, mange som nevnte at hun burde bytte komité og bli leder for et annet saksfelt.

«Men jeg valgte å bli på finansfeltet fordi det var det jeg hadde mest lyst til», skriver hun.

Hun viser også til at hun alltid har hatt et sterkt internasjonalt engasjement.

«På Stortinget har jeg sittet syv år i energi- og miljøkomiteen, fem år i finanskomiteen og hatt klima, grønn økonomi og kampen mot kapitalflukt og aggressiv skatteplanlegging som politiske hjertebarn. Fellesnevneren for dem er at de handler om den langsiktige bærekraften til vårt samfunn, og at de krever internasjonale løsninger», skriver Marthinsen.

Ap-toppen mener Utenrikskomiteen vil gi henne en plattform for å jobbe videre med sakene hun bryr seg mest om.

«I tillegg gjør en spent verdenssituasjon at forsvars- og sikkerhetspolitikken blir ennå viktigere enn før. På det området blir læringskurven bratt for min del, og det gleder jeg meg skikkelig til!», skriver hun.



Marthinsen kommenterer ikke det at hennes to rådgivere i finansfraksjonen sa opp jobbene sine i protest etter at det ble kjent at Giske overtar etter henne.



Nettavisen har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar til saken fra Marthinsen.

