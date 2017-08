Ap-topper sier nei til MDG

Likevel kan Ap bli avhengig av MDG-støtte etter valget.

I en rundspørring blant Arbeiderpartiets fylkesledere, gjennomført av Dagsavisen, støtter Ap-toppene partilederen i å avvise et samarbeid med Miljøpartiet De Grønne.

Jonas Gahr Støre har tidligere sagt at det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå i regjering med MDG.

Dagsavisen har snakket med 14 av landets 19 fylkesledere. Alle støtter Støre. Flere peker på at MDGs ultimatum om at de ikke kan støtte en regjering som åpner for nye felt for oljeleting, gjør et samarbeid umulig.

MYRSETH: Aps fylkesleder i Troms, Cecilie Myrseth.

- MDG har stilt et ultimatum, og det betyr at de selv ikke vil sitte i regjering. Jeg har ikke hørt stor motstand mot Jonas' beslutning om å utelukke et regjeringssamarbeid med Rødt og MDG, sier fylkesleder Cecilie Myrseth i Troms til Dagsavisen.

Hun synes det er klokt å være ærlig med velgerne om hvilke samarbeid som kan være aktuelle.

Augustmålingen Opinion har gjort på oppdrag fra ANB, viser at både Ap og Sp går tilbake på en fersk partimåling, mens SV står på stedet hvil. De rødgrønne kan dermed bli avhengige av støtte fra KrF eller MDG.

- Hvis det er slik at Ap heller avstår fra regjeringsmakt enn å snakke med MDG om vår tids aller største utfordring, så vil jeg på det sterkeste fraråde miljøbevisste velgere fra å stemme Ap, MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson til Dagsavisen.