Ap vil knuse KrFs hjertesak: - Det oser av mistillit

Kontantstøtten står for fall dersom Ap får det som de vil.

Tirsdag ble kontantstøtten økt med 1500 kroner, til 7500 kroner i måneden. Arbeiderpartiet sier de ikke støtter økningen, og at de vil gjøre store endringer i dagens kontantstøtte om de får regjeringsmakt.

- Vi vil heller ha en overgangsordning til man får barnehageplass, sier stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) til Nettavisen.

I Aps partiprogram for perioden 2017-2021, står det også at de skal avvikle kontantstøtten helt i løpet av perioden:

«Avvikle kontantstøtten. Familier som har søkt om barnehageplass, kan motta ventestøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt, til barnehageplass tilbys».

ENDRINGER: Anniken Huitfeldt (Ap) vil gjøre store endringer i kontantstøtten og til slutt fjerne den helt.

Les også: Kontantstøtten øker til 7.500 kroner



- Blir et forhandlingsspørsmål

På spørsmål om Arbeiderpartiet vil reversere økningen av kontantstøtten allerede til høsten, viser Huitfeldt til eventuelle regjeringsforhandlinger.

- Det blir et forhandlingsspørsmål, sier hun.

Huifteldt sier hun er bekymret for konsekvensene av dagens økning:

- Det gjør at det for noen blir mindre lønnsomt å gå ut i jobb, og det er jo det som er problemet med å øke den, påpeker hun.

Ap-politikeren viser til at de inngikk et kompromiss med Senterpartiet da de satt i regjering, ved å fjerne kontantstøtten for 2-åringer - men å beholde den for 1-åringer.

- Før vi fjernet kontantstøtten for 2-åringer, var over 80 prosent de som mottok støtten innvandrerfamilier. Når kontantstøtten økes, gjør den enkelte familie seg et regnestykke, og vi ser i enkelte innvandrerfamilier, at da går ikke mor i pluss om hun jobber, sier Huitfeldt advarende.

Les også: 43 prosent innvandrerbarn får kontantstøtte

KrF: - Oser av mistillit

Arbeiderpartiet har lenge flørtet med KrF for å få dem til å bytte side i politikken. Men Aps planer for kontantstøtten blir ikke godt mottatt hos KrF, som har kontantstøtten som sin store hjertesak.

- Jeg synes det oser av mistillit mot norske småbarnsforeldre, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til Nettavisen.

MISTILLIT: Stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener Aps kontantstøtteplaner oser av mistillit mot småbarnsforeldre.

Ropstad sier han frykter hva som vil skje dersom Ap havner i regjering.

- Jeg frykter at dersom Ap får makta, så fjerner de den valgfriheten barnas foreldre har i dag, enten ved å redusere støtten med en gang eller å fjerne den helt, sier han.

Men flere fylkesledere i KrF åpner nå for et samarbeid med nettopp Ap etter valget.

- Vanskeliggjør denne saken et mulig regjeringssamarbeid med Ap?

- Familiepolitikken er en av grunnene til at vi har valgt å peke på en sentrum-Høyre-regjering. For KrF hadde det vært uaktuelt å fjerne kontantstøtten, slår Ropstad fast.

Han påpeker samtidig at de er beredt til forhandlinger, men med Høyre.

- Synes du ventestøtte en god idé?

- Vi kjemper det vi kan for å få utbygd flest mulig barnehageplasser og få opptak når man trenger det. Når vi har nok barnehageplasser, vil det ikke lenger være en ventestøtte. Da vil mange miste den muligheten, ved at enten far eller mor er hjemme. Det vil da være en valgfrihet for de rikeste, og det synes jeg er et veldig dårlig sosialdemokratisk prinsipp, sier han.

Les også: Miljøpartiet mest fram i juli-målinger

- Heller se på nye ordninger



Arbeiderpartiets mest sannsynlige regjeringspartner, Senterpartiet, har for neste periode også programfestet at de vil beholde kontantstøtten.

«Senterpartiet vil videreføre den målrettede kontantstøtteordningen for barn mellom ett og to år. Det betyr differensierte satser der mest støtte går til foreldre med barn i aldersgruppen 12–18 måneder», står det i Senterpartiets partiprogram.

- Det er en mindre oppslutning om kontantstøtte nå enn tidligere. Det er færre som bruker den, men for enkelte kan det oppleves som et gode i en overgangsperiode, understreker Huitfeldt.

Hun åpner også for å se på nye ordninger for småbarnsforeldre.

- Kontantstøtten gir ikke mer fleksibilitet for de som ønsker å jobbe. Jeg vil heller se på nye ordninger som kan hjelpe foreldre i den første perioden de har barn i barnehage, så du kan få noe redusert arbeidstid, sier hun.

Les også: Frp-Hoksrud: - Langt mellom liv og lære i Arbeiderpartiet

Har du sett denne?