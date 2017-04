Ap vil skrote flere blå prosjekter

ANNONSE

I forslaget til partiprogrammet som skal vedtas på helgens landsmøte står det at «veksten i offentlig sektor skal skje i produksjonen av tjenester, ikke i statsbyråkratiet» og at «byråkratiserende reformer skal stanses eller avvikles», skriver Bergens Tidende. Nestleder Hadia Tajik har ledet programarbeidet og hun er sterkt kritisk til flere av endringene som er gjort under statsminister Erna Solberg (H).

Les: Tajik åpner for å endre hallikparagrafen

- Ett av de klareste eksemplene på en byråkratiserende og ineffektiv reform er fritt behandlingsvalg. Her har helseministeren brukt 40 millioner på administrasjon av en ordning som bare i underkant av 2.000 pasienter hadde benyttet seg av ved forrige årsskifte. Dette er en reform vi vil endre, skriver hun i en post til avisen.

Les: Ap vil halvere NAV-ordning for unge

Vei og jernbane er to andre områder der Tajik mener endringene går i feil retning. Hun sier likevel at partiet vil ha en gjennomgang før de setter i gang en eventuell ny omorganisering og understreker at målet er et bedre samferdselstilbud.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her