Asheim til skolebyråd: - Kom deg opp av skyttergraven

- Det er en alvorlig situasjon, sier kunnskapsministeren om forholdene ved Oslo-skole.

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo mener konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) overdramatiserer om forholdene ved Stovner videregående skole, der det meldes om vold, trusler og uro.

Men nå slår Asheim tilbake mot kritikken.

- Jeg kan begynne med å invitere byråden opp fra skyttergraven. Det er ikke nødvendig å gå til politiske angrep eller begynne å skylde på hverandre, sier Asheim til Nettavisen.

OVERDRAMATISERER: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), mener statsråden ikke har satt seg inn i situasjonen og overdramatiserer om Stovner-skole.

- Det er en alvorlig situasjon



Asheim slo torsdag alarm og ba om et hastemøte etter at rektor ved Stovner videregående skole, Terje Terje Wold, sa til Dagsavisen at han frykter for sikkerheten til ansatte og elever ved skolen.

- Det jeg sier er at vi har en rektor som står fram og ikke kan garantere for sikkerheten til elevene og lærerne, og det er en alvorlig situasjon, sier Asheim, og understreker:

- Jeg har ikke sagt at det er slik det er, og det skal gjøres, men jeg vil ha et møte med Utdanningsetaten i Oslo, politiet og Justisdepartemenet. Så vi kan sette oss ned rundt et bord i ro og mak og i stedet finne ut hva vi kan gjøre for at skolemiljøet skal bli enda bedre, sier han.

Tellevik Dahl mener imidlertid at dette er «overtenning» fra statsråden.

- Jeg synes det er ganske spesielt at en statsråd velger å tolke hvordan det er på Stovner videregående skole basert på noen enkelthendelser fra noen enkeltelever. Han overdramatiserer veldig, sier byråden.

ADVARER: Rektor ved Stovner videregående skole, Terje Wold, forteller at han ikke lenger kan tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø.

- Det er ingen enkelthendelse



Asheim avviser at dette er overtenning fra hans side.

- Nei, det er det ikke, slår han fast, og fortsetter:

- Det her er ingen enkelthendelse gjengitt i en avis. Det har vært flere bekymringsmeldinger. Jeg tror ikke vi kan redusere dette til en enkelthendelse, men vi må sette oss ned slik at vi gjør at alle elever og lærere i den norske skolen er trygge, sier han.

- Så du er ikke enig i at du overdramatiserer?

- Nei, det er jeg ikke. Hvis det er å overdramatisere at kunnskapsministeren ønsker informasjon, så tror jeg vi er litt uenige om hva som er overdramatisering og å handle politisk, sier han.

På spørsmål om han synes angrepet fra Ap-byrådet er arrogant, svarer han:

- Nei, jeg har ikke behov for å karakterisere det.

Begge inviterer til møte



Tellevik Dahl sier også at hun anser at situasjonen ved Stovner videregående skole er under kontroll.

- Da jeg møtte rektoren tidligere i dag forsikret han meg om at skolen har situasjonen under kontroll. Tilstanden har stort sett vært bra på Stovner. Det er en bra skole, sier hun.

- Er du enig i at situasjonen på Stovner er under kontroll?

- Det vet jeg ikke. Det er derfor jeg har invitert til dette møtet. Det skjer masse bra på Stovner og på andre Oslo-skoler, men når man får slike utsagn så er det mitt ansvar som kunnskapsminister å sørge for å finne ut hva vi kan gjøre, sier Asheim.

Til tross for munnhuggeri, ser Asheim fram til å møte Tellevik Dahl. Etter at han kalte inn til krisemøte, har også hun invitert ham til Stovner.

