AUF-lederen Mani Hussaini kan bli stoppet av Trumps forbud

(NTB/Nettavisen:) AUF-leder Mani Hussaini er født i Syria, og frykter innreiseforbud til USA, melder NRK.

Ifølge NRK tar Mani Hussaini til orde for at Donald Trump bør nektes inngang til Norge.

– Hvis vi skal følge logikken hans, så mener jeg at han er et fare for vårt demokrati og de vestlige verdiene. Da kan Norge si at Trump ikke er velkommen i Norge, sier Hussaini til NRK.

AUF-lederen, som er norsk statsborger og har norsk pass, opplyser at han har forsøkt å fjerne sitt syriske statsborgerskap, men at han har fått beskjed fra ambassaden om at det ikke er mulig.

Hussaini regner derfor med at han ikke kommer inn i USA nå.

Solberg tar ikke opp innreiseforbud ytterligere

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke ta initiativ til noen direkte kontakt med amerikanske myndigheter for å gi uttrykk for Norges syn på innreiseforbudet.

Solberg påpeker at hun har kommunisert gjennom mediene hva hun mener, og hun gjentar budskapet om at alle land bør hjelpe folk som er på flukt. Noe mer konkret har hun ingen planer om.

– Vi vil gjøre det naturlig i samtaler vi skal ha etter hvert, men det er ingen møtepunkter for øyeblikket, sier Solberg.

I Sverige ble den amerikanske chargé d'affaires mandag kalt inn til utenriksminister Margot Wallström for å få høre hva regjeringen mener. Det skal ikke være aktuelt i Norge, ifølge Solberg.

– Vi har en vurdering av hvordan vi skal håndtere dette videre, sier hun, uten å gå nærmere i detalj.

Etter at president Donald Trump innførte midlertidig innreiseforbud for flyktninger og innbyggere fra sju muslimske land, har flere tatt til orde for at Norge burde øke antall kvoteflyktninger for å kompensere. Solberg avviser at det er et diskusjonstema.

– Vi kan ikke si at Norge skal fylle det hullet hver gang den amerikanske administrasjonen bestemmer seg for ikke å ta et internasjonalt ansvar. Vi må føre vår politikk basert på hvordan vi mener det er riktig i Norge, sier hun, og understreker at flyktningforliket i Stortinget ligger fast.

Over en million briter vil ikke ha Trump på statsbesøk

Den britiske regjeringen avviser oppropet fra over en million briter som vil nekte USAs president Donald Trump å komme på statsbesøk til Storbritannia.

Regjeringen mener dette ville «ødelagt alt» som samtalene mellom statsminister Theresa May og Donald Trump har oppnådd. Det melder BBC på Twitter.

Underskriftskampanjen, som ifølge det britiske parlamentets nettsider mandag ettermiddag hadde 1.267.814 signaturer, var et svar på Trumps beslutning om å stenge USAs grense for flyktninger og personer fra sju muslimske land.

I oppropet heter det at Trump, som lederen av den amerikanske regjeringen, skal få tillatelse til å reise til Storbritannia, men at han ikke burde inviteres på offisielt statsbesøk.

Den britiske regjeringen er pålagt å svare på krav som er undertegnet av over 10.000 personer, og vurdere å holde debatt om forslag med over 100.000 underskrifter.

Det sirkulerer samtidig en underskriftskampanje som ønsker innreiseforbud for Trump til Storbritannia. Mandag formiddag hadde 586.930 personer undertegnet oppropet, ifølge BBC.

May besøkte for få dager siden Trump i Washington og inviterte da den amerikanske presidenten til Storbritannia, noe mange briter misliker sterkt.

– Han bør ikke bli invitert på offisielt statsbesøk ettersom dette vil føre til skam for hennes majestet Dronningen, heter det på oppropets nettside. (NTB/Nettavisen)