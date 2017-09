AUF-video vekker skarpe reaksjoner

Statsminister Erna Solberg (H), innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer skarpt på en valgkampvideo fra AUF Trøndelag.

I videoen settes sitater fra Listhaug sammen med bilder av båtflyktninger og forelskede homofile. Flere av sitatene er tatt ut av sin opprinnelige sammenheng.

– Dette er den mest avskyelige og løgnaktige valgkampvideoen jeg har sett fra Arbeiderpartiet, sier Listhaug (Frp) til Dagbladet.

Hun får støtte av statsministeren.

– AUF i Trøndelag har laget en av de styggeste valgkampvideoene, sier Solberg.

Videoen ble lagt ut fredag i forrige uke på AUF i Trøndelags facebookside.

Onsdag er den fjernet.

Et av sitatene er lagt oppå et bilde av et gråtende flyktningbarn. Sitatet lyder: «Deira eige liv betyr ikkje noko for dei. Dei drep seg sjølve og andre».

Listhaug kom med utsagnet i forbindelse med en sak om radikale islamistiske terrorister.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til Adresseavisen at han ikke har sett videoen selv, men at han vil ta tak i saken.

– Vi tar det veldig alvorlig, sier han.

