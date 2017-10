Tusenvis av norske pasienter blir strøket fra ventelister uten at de nødvendigvis får behandling. Nå ønsker helseministeren en endring av praksisen.

Helseminister Bent Høie (H) vil at Helsedirektoratet skal lage et system som gir en bedre oversikt over ventelistene i norske sykehus. I et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet ber han Helsedirektoratet se på praksisen.

Dagens Medisin har tidligere skrevet om hvordan pasienter på ventelister registreres som «uavklarte» og får time for utredning. Slik kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ikke har fått behandling.

Bare ved én klinikk ved Oslo universitetssykehus sto over 15.000 pasienter i intern kø – mens den offisielle ventelisten kun viste nær 2.500. Helsedirektoratet har siden gransket situasjonen, og konkludert med at det er behov for å forbedre registreringen.

Totalt er det snaue 168.000 norske pasienter på uoffisielle ventelister i sykehussektoren.

(©NTB)

Mest sett siste uken