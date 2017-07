Betaler 600.000 kroner til eget parti

Han har ingen forhåpninger om å komme på Stortinget selv, men gir 600.000 for å støtte de andre stortingskandidatene.

I høsten valg står Hans Kristian Voldstad på 6. plass på valglisten til Oslo Venstre. Han har selv ingen mulighet til å sikre plass på Stortinget, men gir 600.000 kroner til valgkampen.

Les også: Grande avlyser ferien for å sanke velgere i sør og vest

Det er like mye som Jens Ulltveit-Moe og familieselskapet Joh. Johannson til sammen. Når Dagens Næringsliv spør hvorfor, svarer han:

- Jeg er i stand til det. Selv om det er mye penger, vil det ikke påvirke dagliglivet mitt. Jeg ønsker å fremme Venstre og Venstres politikk.

Voldstad har bygget opp sin formue gjennom eiendomsinvesteringer i Tyskland, Sverige og Norge. Han meldte seg inn i Venstre i 2010, og jobber med å samle inn penger til partiets valgkamp. Budsjettet er på 2,7 millioner. Venstre håper å kunne samle inn halvparten gjennom pengegaver.

Voldstad håper at pengene vil bidra til at Venstre gjør et godt valg i Oslo, og at nestleder Terje Breivik blir valgt inn på Stortinget fra Hordaland.

- Det er ikke bare penger som trengs i en valgkamp, men noe penger er viktig. Venstre er et stort parti i en liten kropp. Det er et politisk bredt parti og det er krevende. Det er heldigvis mange som jobber frivillig for oss i valgkampen, sier han.