Borgerlige politikere anklager Støre for Trump-takter

- Det er ikke bare Trump som skroter klimaavtaler.

- Samarbeidet med EU og avtaler med andre land er selve bærebjelken i klimaarbeidet og når det såes tvil om Norges rolle i der arbeidet, er det uheldig signal å sende til andre land, sier Erik

Skutle, Stortingsrepresentant for Høyre fra Hordaland til Nettavisen.

Mandag ble det kjent at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nekter å binde seg til planen om å nå klimamålene i fellesskap med EU. Kommer de i regjering, kan kartet bli tegnet på nytt.

- Jeg vil se denne saken fra alle sider før jeg konkluderer, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

- Trump-tendens

Uttalelsene får Skutle til å reagere.

- Vi så den pessimismen som kom etter at Trump meldte USA ut av Paris-avtalen. Selv om jeg ikke vil sammenlikne Trump og Støre, så kan man jo se hvilke andre som sår tvil om klimasamarbeid: det er Trump, sier Skutle.

Han får støtte fra Sondre Hansmark Persen, ungdomskandidat og tredjekandidat for Hordaland Venstre.

- Dette viser at vi har en Trump-tendens i Norge også. Det er ikke bare Trump som skroter klimaavtaler. Støre ser paralleller mellom seg med Macron, men Macron omfavner klima- og EU-samarbeid, men Støre gjør det motsatte med disse uttalelsene, sier Persen.

Vil ikke ha landbruk

Et spesielt problem for Aps mulige koalisjonspartner Sp er at klimaplanen også omfatter landbruk, som ligger utenfor EØS.

- Vi må forplikte oss til klimautslipp også i landbrukssektoren. Samtidig skjønner jeg at Støre må si dette når han vil inngå samarbeid med Sp, som absolutt ikke vil kutte i landbrukspolitikken, sier Persen.

Skutle mener klimatroverdigheten til Sp og Ap nå er lik null.

- Når de åpner for å skrote klimaavtalen og sår tvil om internasjonalt samarbeid om klima, så synes jeg ikke de lenger har noen troverdighet lenger i klimaspørsmål. Dette skaper usikkerhet rundt internasjonalt klimasamarbeid og jeg er helt sikker på at andre land får dette med seg, sier Skutle.

- Useriøst

Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant, Ap, avviser fullstendig Skutle og Persen.

- Dette er så dumt at det er vanskelig å ta seriøst. Vi har en H/Frp-regjering som ikke har levert ett eneste eget klimatiltak, og som nå har lagt fram en klimamelding helt uten politikk, skriver Aukrust til Nettavisen.

Han mener at i mer enn to år har Høyres klimaminister brukt EU som unnskyldning for manglende klimatiltak.

- Regjeringen har ikke har fått til en avtale med EU. Regjeringen lovte oss en avtale med EU i 2016, så i 2017, og nå får vi høre at vi må vente til 2018. Vi er for en avtale med EU, men alle partier må selvsagt se hva slags avtale det blir før vi tar endelig avgjørelse. Nå må regjeringen levere!, skriver Aukrust.

Han mener uansett er det viktigste å gjøre store klimakutt i Norge og understreker at Arbeiderpartiet står fast ved våre internasjonale forpliktelser.

- Vi skal kutte 40 prosent av utslippene våre innen 2030, og har lagt fram over 40 konkrete klimaforslag, som nesten alle sammen ble stemt ned av Høyre og FrP. Med denne regjeringa har vi fått økte klimagassutslippene i Norge og samtidig kutt i klimastøtten til fattige land. Sånn går det når man setter klimafornekterne i Frp i regjering, skriver Aukrust.