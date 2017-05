Carl I. Hagen: - Alt stygt som kan sies om et menneske, er sagt om meg

ANNONSE

Etter mer enn 25 år i norsk toppolitikk, overlot Carl I. Hagen roret til Siv Jensen i 2006. Tre år senere prøvde han seg som pensjonist, men det varte ikke lenge. I 2011 ble han valgt inn i bystyret i Oslo - mot kona, Eli Hagens, ønske.

Etter Fremskrittspartiet gikk inn i regjering, har Hagen flere ganger kritisert sitt eget parti. I fjor høst uttalte Hagen at det åpenbart er marked for et opprørsparti i Norge fordi mange ikke lenger ser på Frp som «løsningen».

Lørdag 6. mai fyller Hagen 73 år. I et intervju med Dagbladet Magasinet forteller den tidligere Frp-lederen at han fortsatt har et sterkt ønske om å bidra i norsk politikk.

- Alt stygt som kan sies om et menneske, er sagt om meg. Derfor er jeg relativt tykkhudet. Hvorfor jeg holder på? Jeg tenkte at hvis det går pokker i vold med Norge når jeg er 60, skal jeg kunne si at jeg har gjort det jeg kunne, sier Hagen til Dagbladet.

- Danset stort sett med hverandre



I snart 35 år, har Hagen vært gift med Eli. De var partikolleger, og hun jobbet i mange år som sekretær for stortingsgruppa.

Eli har tidligere vært åpen om at hun tidvis var svært sjalu på sin ektemann, og at hun derfor ofte var med ham på reise rundt i landet. Hagen forteller at de på denne måten sørget for at «mine fristelser ble veldig små».

- Hvis jeg som kjent person er på et fylkesårsmøte i Tromsø og vi spiser en god middag, drikker en del vin og det etterpå skal danses, og Eli er nede i Oslo... Det kan være at fristelsene hadde blitt for store for meg også. Det unngikk vi ved at hun ble med og vi danset stort sett bare med hverandre, sier Hagen til Dagbladet.

GIFT: Carl I. Hagen og Eli Hagen giftet seg i 1983.

- Ingen grunn til å bry seg om det



Denne helga er Fremskrittspartiet samlet til landsmøte på Gardermoren, hvor Hagen er til stede. I fjor høst fikk Hagen kritikk for sine uttalelser når det kommer til klimapolitikken.

- Jeg aksepterer at menneskeskapt C02-utslipp kan ha en innvirkning på klima, men den er helt ubetydelig. Så ubetydelig at det ikke er noen grunn til å bry seg om det, uttalte Hagen til Nettavisen før jul.

Partileder Siv Jensen understrekte da at partiet har anerkjent at klimaendringene er menneskeskapt, og at Hagen måtte forholde seg til partiprogrammet.

- Det er det programmet som blir vedtatt på landsmøtet til våren som er bindende for voteringer i den neste stortingsgruppen, og partiprogrammet kan endres på landsmøtet, svarte Hagen.