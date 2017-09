Carl I. Hagen: - Jonas gikk i fella

Den tidligere partilederen var tydelig på hva som skilte denne og tidligere valgkamper.

GRAND HOTEL (Nettavisen): – Jonas og de andre gikk i fella én gang til og satte i gang en utskjelling av Sylvi Listhaug. Dette istedenfor å erklære hva de var uenige med henne på. Hver gang Arbeiderpartiet gjorde det samme med meg gikk Frp fram på målingene, sa Frp-veteranen kort tid før valgdagsmålingen.

– Det har blitt brukt mange stygge karakteristikker om meg, fortsatte Hagen og viste til gode valgresultater som følge av dette.

På spørsmål om det hadde vært en skitten valgkamp var svaret utvetydig:

– Nei, nei. Vi har hatt mange tøffere valgkamper tidligere, sa han.

Kaos hvis Rødt og MDG kom over sperregrensen

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen vil ikke slå fast at den borgerlige seieren er sikret, men gleder seg over at Rødt og MDG er langt unna sperregrensen.

– Det var det jeg håpet. Det ville blitt kaos hvis de kom over, og Norge ville gått i en helt gal retning. Det ville blitt veldig dyrt for vanlige folk som må betale for klimahysterikerne som går rundt og tror at CO2 har noe med klima å gjøre, sier han til NTB.

Han sier prognosene ser bra ut for Frp, men er spent på om det blir borgerlig flertall.

– Det er om å gjøre å få Venstre over sperregrensen, da har vi et solid borgerlig flertall, sier han, men påpeker at det foreløpig kan bli borgerlig flertall også om Venstre kommer under sperregrensen.

Han anklager mediene for å ha hausset opp venstresiden, men også meningsmålingsinstituttene for å gjøre metodiske feil og undermåle høyresiden.

(Nettavisen/NTB)