De Grønne sikter mot 5 prosent

Til helgen holder partiet sitt landsmøte på Lillehammer, og tirsdag inviterte De Grønne til pressekonferanse.

– Å komme over sperregrensen er målet vårt. Målet er 5 prosent, og da vil vi få en gruppe med sju til ni personer på Stortinget, sier Bastholm.

– Vårt mål er at neste regjering skal være avhengig av støtten til Miljøpartiet De Grønne for å kunne regjere. Det fikk vi til i Oslo. Vi viste i Oslo at vi også kan flytte store partier som Ap, legger hun til.

Ifølge Bastholm åpner De Grønne for samarbeid med alle partier med unntak av Fremskrittspartiet.