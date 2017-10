Dette ble Moxnes nektet å spørre Erna Solberg om

Rødt-lederen holdt sin egen spørretime på Facebook.

Rødt og Miljøpartiet De grønne (MDG) måtte sitte stille og høre på da høstens første muntlige spørretime ble gjennomført i Stortinget onsdag.

Partiene fikk nemlig ikke lov til å stille spørsmål, og derfor gjennomførte Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin egen spørretime på Facebook samtidig som statsminister Erna Solberg (H) svarte på spørsmål i stortingssalen.

- Når stortingspresidenten nekter oss å bruke Stortingets talerstol, så får vi bruke andre kanaler for å få ut politikken vår- og det er mange som er på Facebook, sier Moxnes til Nettavisen, og konstaterer:

- Det er helt meningsløst at vi ikke skal få stille spørsmål.

- Det er meningsløst



Rødt-lederen mener det rett og slett er udemokratisk at de blir utestengt.

- Vi mener dette er udemokratisk, for dette er en av de viktigste arenaene vi har for å utfordre regjeringen og få svar på spørsmål som er viktige for velgerne våre, sier Moxnes, og understreker at de 70.000 velgere bak seg.

Det er stortingspresident Olemic Thommessen (H) som bestemmer når de minste partiene på Stortinget får stille spørsmål. I forrige stortingsperiode da MDG var alene med én representant, fikk de av og til stille oppfølgingsspørsmål i spørretimen.

- Det kan ikke være slik at Rødts rettigheter som opposisjonsparti skal bestemmes av Olemic Thommessens dagsform. Hvis han en dag er i godt humør og føler seg raus, da får vi stille spørsmål - og hvis han en annen dag er sur og i dårlig humør, blir vi nektet, sukker Moxnes.

UTESTENGT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes fikk ikke stille spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) i Stortingets spørretime onsdag, og holdt derfor sin egen spørretime i naborommet.

Han har nå bedt om et møte med stortingspresidenten om utestengelsen.

- Vi sier ikke at vi forventer at vi skal få like mange spørsmål som Arbeiderpartiet, men vi må få stille spørsmål i det hele tatt og få en forutsigbarhet for det, sier han.

VIDEO: Se Moxnes' egen spørretime:

- Regjeringen kutter massivt



I direktesendingen Moxnes hadde på Facebook, forteller han om saken han ville spurt Solberg om i spørretimen.

- Spørsmålet er hva regjeringen gjør politisk for å bekjempe seksuell trakassering og ikke minst hjelpe de som har vært utsatt for det. Det vi ser i budsjettet som er lagt fram av Erna Solberg, er at regjeringen kutter massivt i støtten til de organisasjonene og de tiltakene som nettopp hjelper kvinner som er utsatt for seksuell trakassering, vold, voldtekt og overgrep, sier Moxnes, og viser til den pågående Me2-kampanjen på sosiale medier, der en rekke kvinner forteller om overgrep.

Han påpeker at regjeringen vil kutte en tredjedel av støtten til jurisk rådgivning for kvinner gjennom organisasjonen Jurk.

- De vil økse omkring halvparten av budsjettet til krisesentrene, ikke minst her i Oslo som vil få dramatiske konsekvenser for antallet de kan hjelpe og ikke minst gi rettshjelp til, sier Moxnes.

- Vil ha svar fra Solberg



Han synes det er synd at han ikke fikk stilt Solberg til veggs.

- Det jeg vil ha et svar på fra Erna Solberg og regjeringen, er om disse kuttene skal tolkes som et signal om at regjeringen ikke tar kampen om seksuell trakassering på alvor - at det er et signal om at regjeringen ønsker å senke innsatsen for å hjelpe ofrene for trakassering? spør han i videoen, i håp om at statsministeren i stedet nå ser det på nett.

