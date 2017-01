ANNONSE

(Nettavisen/NTB) Mandag signerte Donald Trump en presidentordre som forbyr offentlig pengestøtte til utenlandske organisasjoner som støtter abort.

Presidenten gjeninnførte dermed et forbud som Barack Obama opphevet i 2009.

Forbudet gjør det straffbart å yte føderal bistand til internasjonale grupper som utfører aborter eller sprer informasjon om abort.

Den omstridte reguleringen ble i sin tid innført av republikanske administrasjoner, men har siden 1984 blitt opphevet av demokratiske presidenter, senest av Obama i 2009.

Trump gjeninnfører forbudet mandag, dagen etter årsdagen for høyesterettsavgjørelsen fra 1973 som legaliserte abort i USA.

Tweet tar av

Signeringen, og måten den skjedde på, har fått mange til å reagere.

En av dem som reagerer er Martin Belam, som er Social & New Formats Editor i Guardian i London.

Han har skrevet en tweet som nå gå verden rundt:

- As long as you live you'll never see a photograph of 7 women signing legislation about what men can do with their reproductive organs, skriver han.

As long as you live you'll never see a photograph of 7 women signing legislation about what men can do with their reproductive organs pic.twitter.com/dXjfVjnRiX — Martin Belam (@MartinBelam) January 23, 2017

Tweeten har fått nesten 200.000 likes og blitt retweetet over 150.000 ganger.

Rebecca Ruiz, en journalist i Mashable som blant annet dekker likestilling, kjønn og seksualitet, skriver følgende:

«Dette ene bildet viser nøyaktig hvorfor kvinner kjemper mot Trump»

