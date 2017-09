Dette er Trines viktigste krav til Erna

- Ingen blir forundret over lista, mener Venstre-lederen.

Oslo (Nettavisen): Torsdag møtes Venstres landsstyre på Thon hotel Opera i Oslo for å diskutere om partiet skal gå i regjering med Frp.

Landsstyret skal avgjøre hvilket mandat Venstre-leder Trine Skei Grande skal få med seg når hun møter statsminister Erna Solberg (H) og de andre borgerlige partiene til regjeringssamtaler torsdag kveld.

- Nå vet jeg at KrF også skal ha landsstyremøte i morgen, så jeg tror ikke det blir noen store avklaringer i kveld, sier Skei Grande til Nettavisen.

Les også: Skei Grande: - Vi klarte det magiske, to valg på rad over sperregrensen

SE VIDEO: Skei Grande forteller om sine krav:

- Ingen vil bli forundret



- Hva blir de viktigste kravene dine i regjeringsforhandlingene?

- Jeg tror ingen kommer til å bli forundret over Venstres viktigste krav her. Vi skal få til en god klima- og miljøpolitikk, verne Lofoten og Vesterålen, få til en god skolepolitikk som sikrer alle barna kvalifiserte lærere og så skal vi gjøre det lettere for gründere å skape arbeidsplasser, sier hun, og understreker:

- Ingen kommer til å bli forundret over lista fra Venstre.

- Har dere god tid?



- Vi har det ikke travelt, og regjeringen må få legge fram sitt budsjett - for det har ikke vi vært en del av, sier Skei Grande.

- Ikke lagt bort blågrønn drøm



Hun sier samtidig at hun synes det er viktig at de nå kommer i gang med samtalene.

- Mitt mandat er å sikre mest mulig gjennomslag for Venstres politikk. Akkurat nå vet vi ikke hva dette innebærer. Det må vi ha en åpen prosess på i partiet, sa Grande da hun talte til partiets landsstyre.

Drømmen om en blågrønn regjering er heller ikke skrinlagt for perioden, kunne hun fortelle.

- Venstre gikk til valg på at vi ønsket en blågrønn regjering. Jeg har ikke vært i forhandlinger som tilsier at det er et ønske vi skal legge bort, sa Skei Grande.

Les også: Skei Grande: - Lite sannsynlig at vi går i regjering med Frp

- Lite sannsynlig med Frp



Før Venstres sentralstyremøte på Stortinget onsdag, sa Venstre-lederen at det fortsatt er lite sannsynlig at de går i regjering med Frp.

- Vi gikk til valg på å få til en blågrønn regjering, og det håper jeg vi kan få til å gjøre noe med gjennom forhandlinger. Jeg har hele tiden sagt at det er lite sannsynlig at vi går i regjering med Frp, og det gjelder fortsatt, sa Venstre-lederen på vei inn til møtet.

Selv har hun tidligere sagt at hennes drøm er å bli kunnskapsminister. Da hun fikk spørsmålet om en statsrådpost onsdag, sa hun følgende:

KAMELER: Valgforsker Johannes Bergh mener Venstre må svelge en del kameler om de skal gå i regjering.

- Jeg har hatt tilbud om ministerpost i fire år. Hvis det var det viktigste i livet mitt, så hadde vi vært der, sa Skei Grande.

- Må svelge kameler



I forrige uke sa valgforsker Johannes Bergh at Venstres påvirkningsmulighet vil bli avgjørende for om de går inn i regjering med Frp.

- Et argument for Venstre som kan være viktig, er spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De vil kunne holde igjen og påvirke politikken i større grad i regjering, men om de har en mer fristilt rolle, vil regjeringen enkelt kunne få flertall for den saken i Stortinget, sa Bergh.

Han tror uansett at Venstre må «svelge mange kameler».

- Venstre må opplagt svelge kameler om de går inn i et regjeringssamarbeid, så spørsmålet er nok hva de får igjen for det, sa han.

Mest sett siste uken