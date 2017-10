Dette fikk KrFs yngste i Stortingets startpakke

- Stortingslivet startet ensomt, men har utviklet seg på en positiv måte, forteller Tore Storehaug (25) muntert.

Mandag er det høytidelig åpning av det 162. Storting, og når kong Harald foretar åpningen er det med flere ferske stortingspolitikere på plass.

En av dem er 25 år gamle Tore Storehaug fra Sogn og Fjordane, som sikret seg et utjevningsmandat og blir KrFs yngste stortingsrepresentant.

YNGST: - Det er et stort ansvar, og det er en del ting jeg kjenner jeg har respekt for, sier Tore Storehaug om sitt nye stortingsliv.

- Det er veldig spennende endelig å føle at ting er litt i gang. Jeg har vært på bygget her mange ganger før, men det er en veldig overgang å være stortingsrepresentant, sier Storehaug til Nettavisen.

Les også: Les også: KrFs yngste: - Derfor lukker vi døra til Frp

- Aner ikke hva jeg går til



Forrige helg pakket han sammen de viktigste tingene som han mente han trenger til Stortinget, og satte så snuten fra Askvoll mot hybelen i Oslo.

Og det hele delte den unge stortingspolitikeren med alle på Facebook, der han har postet en video-selfie av undringen sin rundt stortingslivet.

- Det er noe med å vise mennesket som skal til Oslo oppe i dette, sier han.

Se Storehaugs video her:

«Nå drar jeg til Oslo for å begynne på Stortinget, og da er det mange ting jeg må gjøre. Jeg må si hadet til kona, jeg har spist god lunsj med henne i dag og svart på litt lobbyistmailer», sier han i videoen.

Han forteller at han har fått seg en veldig fin stortingshybel.

«Så må jeg selvsagt ha med meg noen ting. Jeg aner jo ikke egentlig helt hva jeg går til, men dress er visst en greie», sier Storehaug humoristisk.

Les også: - Uheldig med en så kontroversiell stortingspresident

- Er kleshengere inkludert?

25-åringen har pakket med seg både skjorter, slips og treningsklær - og et bilde av kona.

STARTPAKKE: Dette har Storehaug fått utlevert fra Stortinget til stortingshybelen sin i Oslo, stort sett bare én av hver ting.

«Trenger du kleshengere, eller er det inkludert i Stortingets startpakke som de gir på hybelen? Jeg vet ikke», spør han i videoen.

Nye stortingspolitikere får nemlig utlevert en startpakke med nødvendig utstyr til hybelen, men det viste seg at pakken ikke inneholdt alt Storehaug hadde trodd.

- Jeg har funnet ut at jeg burde kjøpt kleshengere, men det fikk jeg ikke tid til, sier Storehaug til Nettavisen, og ler.

Men startpakken manglet også flere andre ting. Han fikk bare én tallerken, én kopp, én bolle og ett fat.

- Stortingslivet begynte veldig ensomt, og utviklet seg på en god måte. De ordnet opp og nå har jeg fått fire boller og fire fat, sier Storehaug.

Les også: Høyre-veteran skal jobbe for Erna Solberg

- Det er sytelaust



Nå ser han fram til fire år på Stortinget, der han skal kjempe for KrFs saker, som tidlig innsats i skolen og flere lærere. Men også lokale saker.

- Kona mi er hjemme og jeg er her, så det blir overgang for oss begge. Så jeg gleder meg til å komme hjem i helga, sier han, og legger til:

- Men dette er ikke noe å syte over. Jeg kan reise hjem en gang i uka.

- Er det skummelt å begynne på Stortinget?

- Ja, er du gal. Det er et stort ansvar, og det er en del ting jeg kjenner jeg har respekt for. Jeg skal gjøre mitt for å fylle skoene, sier Storehaug, som har følgende konklusjon om mottakelsen så langt på Stortinget:

- Det er som vi sier det der jeg kommer fra, det er sytelaust.

Mest sett siste uken