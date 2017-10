Disse 32 dyre- og miljøorganisasjonene mister all statsstøtte

- Dette får kjempestore konsekvenser, sier 4H Norge, som mister mest i støtte fra regjeringen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 kuttes støtten til 32 dyrevern- og miljøorganisasjoner med et pennestrøk.

Størst kutt får 4H Norge, som mister sitt årlige driftstilskudd fra staten på 7,1 millioner kroner. Norges Vel mister 2 millioner kroner i støtte, Vitenparken 3,2 millioner og Det norske Skogselskap 1,1 millioner.

Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen mister også all sin støtte.

- Jeg synes det er et skremmende signal fra regjeringen at de kutter så mange fantastisk gode tiltak som ligger inne i denne ordningen, sier generalsekretær Signe Lindbråten i 4H Norge til Nettavisen.

KUTT: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) kutter statsstøtten til 32 organisasjoner, blant annet til dyrevernorganisasjoen NOAH, her representert med leder Siri Martinsen (t.v.) og Shabana Rehman.

Totalt er kuttet på 30 millioner kroner.

- Kjempestore konsekvenser



For 4H, som har 15.000 barn og unge som medlemmer over hele landet, får kuttet dramatiske konsekvenser.

- For oss i 4H er det selvfølgelig kjempestore konsekvenser. Vi mister jo 7 millioner kroner, og det er nesten en fjerdedel av budsjettet vår. For å takle et slikt kutt må vi si opp ansatte som jobber for å legge til rette for frivilligheten, og det vil også kunne gi utslag i dyrere aktiviteter og kontingent for barn og unge, sier Lindbråten.

- Hvor mange ansatte må dere si opp?

- Det vil i hvert fall være 11 stykker. Vi har først og fremst ansatte i fylkene som jobber med barna, sier generalsekretæren.

Totalt har 4H Norge 30 ansatte i dag, og Lindbråten sier kuttet kom helt ut av det blå.

- At de kutter hele ordningen, kom veldig overraskende på oss. Den så vi ikke komme i det hele tatt, sier hun, tydelig skuffet.

- Fremmer ikke mer mangfold



Landbruks- og matdepartementet begrunner kuttet med at det over flere år i stor grad har vært en videreføring av støtte til de samme organisasjonene.

«Dette har gitt mindre rom for nye organisasjoner til å få støtte, og på den måten har ikke ordningen bidratt til å fremme større mangfold av organisasjoner og mer frivillighet. Drifta av frivillige organisasjoner bør skje selvstendig, og ikke være avhengig av årlige statlige overføringer. Landbruks- og matdepartementet legger derfor opp til å avvikle ordningen», begrunner departementet.

4Hs generalsekretær forstår imidlertid ikke begrunnelsen for avviklingen av ordningen, som skal bidra til å holde oppe aktiviteten i organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder.

- Da har de ikke lest de rapportene og årsmeldingene vi har sendt inn. At det ikke skaper mer frivillighet er jo bare tull, sier Lindbråten, og legger tydelig til:

- De skriver også i Statsbudsjettet at organisasjoner blir friere av å ikke få penger fra staten. Da har man totalt misforstått hvordan frivillige organisasjoner fungerer, sier hun.

Ap: - Må være en misforståelse



Fredag møttes organisasjonene som får kuttet støtten til krisemøte i Oslo, for å sammen meisle ut kampen for å få regjeringen til å snu.

- Vi som blir kuttet er organisasjoner som jobber med barn og unge for å spre informasjon om mat, helse, landbruk og grønn næringsvirksomhet. Dette er virkelig noe vi trenger i framtida, og så kutter regjeringen masse i denne aktiviteten, sukker 4H-sjefen.



DYRE-KUTT: Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøe, frykter at regjeringens kutt i Statsbudsjettet vil føre til mindre hjelp til hjemløse hunder og katter. Disse hundene har det vel og merke bra, men stiller villig opp som for saken.

Hun får støtte av Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Sandtrøen.

- Dette er organisasjoner som driftes på enkle midler, og som gjør mye for andre folk og dyr. Vi ønsker tvert imot å se mer av den type frivillig engasjement, selv om vi kan ha andre standpunkter enn organisasjonene i enkelte saker. Statsministeren har snakket om betydningen av meningsmangfold, og da er det veldig dumt av Høyre og Frp å kutte den støtten, sier Sandtrøen til Nettavisen.

Heller ikke han kan forstå begrunnelsen til departementet.

- Det må være en misforståelse. At disse organisasjonene fremmer frivillighet, er jo klart, sier han.

- Blir mindre hjelp til dyr

Sandtrøen, som nylig ble valgt inn på Stortinget, sier han frykter konsekvensene av kuttene.

- Det som kanskje skaper den aller sterkeste reaksjonen ute blant folk, og jeg skjønner det veldig godt, er at her er det mange som engasjerer seg for å ta vare på hjemløse katter og hunder. Det er en flott innsats, sier han.

Han viser også til at noen av organisasjonene jobber for at vi skal kaste mindre mat, og at maten i stedet skal komme andre til gode.

- Mange av dem sørger også for at unger kan få glede av å lære om matopprinnelse og å lage mat. Det er jo et svært framtidsrettet arbeid som mange av disse organisasjonene gjør, understreker Sandtrøen.

Ap-politikeren setter nå sin lit til Venstre i budsjettforhandlingene.

- Det vil nok smerte Venstre enormt å gå med på å kutte støtten til disse organisasjonene. At hjemløse hunder og katter skal kunne få mindre hjelp i årene som kommer, det ser jeg ikke for meg at de kan gå med på, sier han.

Disse organisasjonene mister statsstøtten (kronebeløp i parentes):

Biologisk-dynamisk Forening (151.500)

Bondens marked (505.000)

Det norske Skogselskap (1.151.400)

Dyrebeskyttelsen (404.000)

Dyrevernalliansen (504.000)

Dyrevern Ung (101.000)

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (1.515.000)

Geitmyra matkultursenter for barn (404.000)

Hageselskapet (1.111.000)

Hanen (2.070.500)

Hest og Helse (202.000)

Kvinner i skogbruket (173.720)

Matsentralen Oslo (300.000)

Matvett AS (415.000)

Natur og Ungdom (101.000)

Nettverk for GMO-fri mat og fôr (1.500.000)

NOAH - for dyrs rettigheter (500.000)

Norges Birøkterlag (223.210)

Norges Bygdekvinnelag (404.000)

Norges Bygdeungdomslag (101.000)

Norges Vel (2.020.000)

Norske lakseelver (505.000)

Norsk Gardsost (252.500)

Norsk Kulturarv (353.500)

Norsk seterkultur (151.500)

OIKOS - Økologisk Norge (2.929.000)

Slipp oss til - ungdom inn i landbruket (252.500)

Spire (101.000)

TreSenteret (303.000)

Ungt entreprenørskap (350.000)

Vitenparken (3.282.500)

4H Norge (7.171.000)

Kilde: Statsbudsjettet, støtte til organisasjoner i 2016 (siste regnskapstall).



