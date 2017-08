Financial Times omtaler Listhaugs Sverige-besøk

Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) kontroversielle tur til Rinkeby i Stockholm fanget interessen til britiske Financial Times.

Næringslivsavisen omtaler Listhaugs stockholmsbesøk og all oppmerksomheten rundt, i en sak publisert torsdag kveld. Saken dekker selve besøket, Listhaugs gjentatte advarsler mot «svenske tilstander», samt responsen fra svenske politikere.

Finanncial Times fokuserer i tittel og ingress på en ordkrig mellom Norge og Sverige om innvandring og Listhaugs utsagn om 60 «no-go»-soner i Sverige.

Som hovedfoto har avisen valgt en av mange bilbranner det siste året i bydelen Rinkeby.

Innvandringspolitikk er et mye omdiskutert tema i Storbritannia, og avisen skriver om både Norge og Sveriges behandling av dette.

Financial Times fremhever blant annet Listhaugs advarsel om at Norge må gjøre alt for å unngå at «Swedish conditions» (svenske tilstander) får lov å utvikle seg i Norge.

Den britiske avisen har også tidligere i august , dekket den norske valgkampen og vist særlig interesse for Fremskrittspartiet.

Financial Times er ifølge Global Capital Markets Survey verdens viktigste næringslivsavis.

Faksimile: Forsiden til Financial Times torsdag 1.08.17