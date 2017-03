Finnmark Venstre tar oppgjør med Frp-samarbeid.

ÅLESUND: - Venstre må ta et oppgjør med seg selv. Ethvert samarbeid med Frp skal være utelukket fremover. Frp strider mot alt Venstre står for, sier Carina Borch Abrahamsen, nestleder i Finnmark Venstre og tredjeplass på Venstres stortingsliste i fylket.

Fra talerstolen på landsmøtet til Venstre tok Abrahamsen et kraftig oppgjør med Venstres samarbeid med Frp de siste tre og et halvt året. Hun og resten av Finnmark Frp mener samarbeidet med Frp de siste tre og et halvt årene har vært en gigantisk tabbe.

Skei Grande åpner for samarbeid med venstresiden

Hun mener at Frp, og spesielt Listhaug, i regjering har normalisert "hårreisende uttalelser" knyttet blant annet til innvandrere og muslimer.

- Jeg synes det er på tide at vi tar denne debatten. Måten Frp, og spesielt Sylvi Listhaug, snakker om asylsøkere og innvandrere på, er med å skape store skiller mellom folk, sier Abrahamsen til Nettavisen.

- De har også innfør en umenneskelig politikk innen asyl, innvandring og integrering, sier Abrahamsen.

Skei Grande tok et oppgjør med populisme i sin tale på landsmøtet fredag, et budskap Abrahamsen mener støtter opp om synet om at droppe samarbeidet med Frp.

Grande vil være en motvekt til populismen

- Alt det Skei Grande sier, taler for at vi ikke kan samarbeide eller støtte Frp. Jeg mener helt klart Venstre må garantere at vi ikke kommer til å gå i samarbeid med Frp til høsten, sier hun.

Få vil i Frp-regjering

- Er det mange i partiet ditt som mener dette?

- Jeg vet ikke akkurat hvor mange det er, men det jeg sier er politikken til Finnmark Venstre. Vi ser også at 15 fylkesledere går imot at Venstre går inn i regjering med Frp, sier Abrahamsen, som understreker at hun støtter Venstres plan om en blågrønn regjering.

Venstres fylkesledere vil ikke i Frp-regjering

- Venstre mener de har fått til veldig mye gjennom dette samarbeidet med den blå regjeringen. Er du ikke enig i det?

- Jo, det er jeg, men likevel mener jeg ikke det er godt nok til å forsvare at vi har støttet en regjering med Frp. Jeg synes Venstre ikke burde gått inn i dette samarbeidet med til å begynne med, sier Abrahamsen.

Godt fornøyd

Nestleder i Venstre, Terje Breivik, mener på sin side at partiet kan være godt fornøyd med at samarbeidet de inngikk med Frp i 2013.

STØTTER BORGERLIG SAMARBEID: Nestleder Terje Breivik i Venstre.

- Samarbeidet med regjeringen har gitt endringer i politikken som har vært utrolig positive, selv om vi ikke har klart å få frem seirene våre godt nok. Venstre har fått gjennomført veldig mye av politikken vi gikk til valg på, spesielt knyttet til klima, grønn vekst og næringspolitikk, sier Breivik.

- Er det nok til å forsvare at dere har latt Frp sitte i regjering i tre og et halvt år?

-Vi har gjort det vi sa vi skulle i 2013. Nå skal vi bestemme hva vi skal gjøre i valget i 2017, sier Breivik, men henvisning til at det skal stemmes over hvilke samarbeid Venstre vil søke i regjering på landsmøtet lørdag.

- Hva mener du Venstre bør gjøre?

- Jeg står bak vedtaket om et borgerlig samarbeid, sier Breivik.