Fjerner 700 parkeringsplasser – her parkerer politikerne helt gratis

De folkevalgte parkerer innendørs mens folk utenfor leter etter parkeringsplass.

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Det rødgrønne byrådet i Oslo skal fjerne nærmest all gateparkering innenfor Ring 1 i Oslo sentrum.

Men selv beholder de sine egne parkeringsplasser i garasjeanlegget på rådhuset.

Der kan de parkere tørt og gratis på sin egen parkeringsplass.

Disse har gratis plass



Nettavisen stilte seg opp ved innkjøringen til garasjeanlegget i Oslo rådhus tidlig på morgenen, og filmet politikere og ansatte som kjørte inn.

En av dem som kom kjørende var Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), hun er en av arkitektene bak prosjektet bilfritt byliv. Sammen med Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet skal de fjerne totalt 700 parkeringsplasser innen utgangen av 2018.

I 2019 vil permanente bylivsstiltak, som fysisk ombygging av plasser og gater starte opp.

RÅFLOTT PARKERING: Her midt i Oslo sentrum kan politikerne parkere gratis i rådhusgarasjen.



Borgen, som kom kjørende selv i en rød elbil, har fast parkeringsplass i garasjeanlegget, som til sammen har 37 plasser. Fast plass har også byrådsleder Raymond Johansen (Ap), varaordfører, åtte byrådsledere, komitéledere/nestledere, direktøren for bystyrets sekretariat, sju kommunaldirektører og rådhusets forvalter.

Ordføreren stusset over Nettavisens tilstedeværelse, og kom gående ut igjen fra garasjen etter å ha parkert for å spørre om hvorfor vi filmet. Hun ønsket imidlertid ikke å la seg intervjue da, og viste til at hun hadde dårlig tid.

– Filmer dere nå? spør Borgen.

KJØRER TIL JOBB: Her kommer ordfører Marianne Borgen (SV) kjørende til sin sentrale parkeringsplass i garasjeanlegget i Oslo rådhus.



Lippestad: – Vi må kjøre mindre



Like etter ordføreren kom byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap), kjørende til jobb. På spørsmål om politikernes parkeringsfordel, sier han:

– Sånn er det noen ganger, og jeg regner med at parkeringsmulighetene våre også forsvinner snart, og det er bra, sier Lippestad bak rattet, mens han drar adgangskortet for å kunne kjøre inn.

Lippestad understreker at alle må bruke bilen mindre.

– Vi må kjøre mindre, det er mindre parkering og vi kan ta trikken. Det normale er trikk og sykkel, og sånn er det nok for de fleste, sier byråden.

FORSTÅR KRITIKKEN: – Sånn er det bare, sier Geir Lippestad (Ap), byråd for næring og eierskap, på vei inn i garasjen.



– Så det er helt greit for deg at parkeringsplassene deres fjernes?

– Ja, det er helt greit, svarer Lippestad.

– Men skjønner du at det kommer mange reaksjoner når parkeringsplassene fjernes i Oslo sentrum?

– Ja ja, det skjønner jeg. Klart det, alle endringer er vanskelige. Når man skal gjøre endringer, så får man kritikk. Det som er viktig er at vi prøver å gjøre det så bra som mulig, sier han og kjører inn i garasjeanlegget.



EGEN GARASJE: Her er innkjøringen til politikernes egen garasje under rådhuset i Oslo, der de kan parkere tørt og gratis på egen plass.

Høyre: – Ikke dårlig samvittighet



Høyre-politiker James Stove Lorentzen, som er komitéleder i Helse- og sosialkomiteen i Oslo, kjører også inn i garasjen denne morgenen.

– Jeg har ikke så dårlig samvittighet for det, jeg. Det er masse parkeringshus i hele Oslo. Alle de skal jo fortsatt brukes. Det blir jo helt feil å stenge eksisterende garasjeanlegg, sier Lorentzen til Nettavisen.

– Så det er helt greit synes du at dere politikere beholder parkeringsplassene her på rådhuset?

– Jeg mener jo det, og har god samvittighet for det – for jeg mener at alle andre skal få det også. Jeg gjør ikke noen forskjell på politikere og folk flest, sier han, og legger samtidig ikke skjul på sin motstand mot byrådets fjerning av parkeringsplasser.

FORSVARER PARKERING: – Nå var jeg heldig som ikke kom med Rolls-Royce'en, ler høyrepolitiker James Stove Lorentzen.

– Noe av det som fjernes kan jo være fornuftig, men det tas for hardt i. Det er for store områder som tømmes for parkeringsplasser. Det er et unødvendig stort område, men at det innføres et større gågatenett og egne traseer og buss er fornuftig, sier Lorentzen, og legger til:

– Det er forskjell på å barbere seg og skjære av haken.

– Mindre bruk av garasjen



GRATIS: Her er ordfører Marianne Borgens (SV) faste parkeringsplass i rådhusgarasjen.

I løpet av timene Nettavisen sto utenfor rådhusgarasjen, kjørte et titalls biler inn, og noen få ut. Blant annet byrådets egne, svarte eskortebiler. En del kom også syklende til jobb, og enkelte bare ristet på hodet over saken.

Etter å ha stått utenfor rådhuset i halvannen time, forsøkte vi selv å komme inn i garasjeanlegget med våre egne adgangskort, som man kan få som journalist om man dekker kommunepolitikken i hovedstaden.

Kortene ble imidlertid avvist umiddelbart, og vi måtte kontakte sikkerhetssjefen på rådhuset for å spørre om tilgang til garasjen. Etter hektisk møtevirksomhet kom rådhusforvalter Marit Jansen og geleidet oss rundt i garasjeanlegget.

FENGER FÆRRE: Rådhusforvalter Marit Jansen forteller at stadig færre bruker parkeringsplassene under rådhuset.



Det var da tolv biler parkert inne i garasjen, deriblant ordførerens bil.

– Det er ikke mange biler i garasjen her nå, og det er slik det også er til vanlig. Det er en mye mindre bruk av garasjen enn det var tidligere, forteller Jansen til Nettavisen.

– Men hvorfor endrer dere ikke bruken av garasjeanlegget?

– Det er klart hvis garasjeplassene ikke blir brukt, så vil man ha mulighet til å se på en annen bruk av garasjen …

BLOMSTERKASSER: Parkeringsplassene er flere steder i Oslo byttet ut med blomsterkasser, krakker, bord og stoler, som her i Møllergata.

– … så det er ingen konkrete planer for øyeblikket om å fjerne parkeringsplassene?

– Nei, det er ikke noen konkrete planer nå, konstaterer Jansen.

Hun ønsker ikke å kommentere det at politikerne får beholde sine parkeringsplasser, samtidig som parkeringen forsvinner i gatene.

Erstattes med bymøbler



Parkeringsplassene er erstattet med blant annet bord, stoler og krakker. Det er også satt ut store blomsterkasser og tilrettelagt for utekontor. Målet til det rødgrønne byrådet er mer aktivitet i gatene, og at flere vil ta i bruk sentrumsområdene etter hvert som bilene blir borte.

