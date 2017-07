Selv om et samarbeid med Arbeiderpartiet ikke er førstevalget, holder elleve av KrFs fylkesledere døra på gløtt for dette, ifølge TV 2.

Kanalen har spurt 16 av KrFs 19 fylkesledere hvordan de stiller seg til et eventuelt regjeringssamarbeid med Ap etter valget. Ifølge TV 2 er alle tydelige på at Arbeiderpartiet ikke er førstevalget, men elleve av dem holder døra på gløtt.

– Vi utelukker egentlig ingenting. Jeg føler at Arbeiderpartiet har orientert seg mot sentrum, og Høyre også mot sentrum. Så avstanden mellom de to store partiene er litt konstruert, på en måte. Og hvis vi er et sentrumsparti, så kan vi snakke med begge sider, sier Ole Døvik, leder i Vestfold KrF.

Ingen i partiledelsen hadde søndag anledning til å kommentere saken overfor TV 2.

