FpU-forslag: Vil stoppe bistand til land som ikke tar imot utviste fra Norge

ANNONSE

Under landsstyremøte til Fremskrittspartiets Ungdom vedtok FpU at Norge skal stanse all bistand til land som ikke ønsker å ta imot sine egne borgere etter utvisning fra Norge.

Nå håper FpU at forslaget får flertall på Frps landsmøte på Gardermoen i mai.

FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud trekker fram land som Etiopia og Eritrea som land som Norge i dag gir bistand, men som vi ikke har returavtaler med. Her er lista over land Norge har tilbaketakelsesavtaler med. Under kan du se en oversikt over Norsk bistand fordelt på land i 2015. Artikkelen fortsetter under kartet.

NORSK BISTAND: Kartet viser hvilke land Norge gir bistand til. Desto mørkere land, desto mer bistand gir Norge. Du kan se en interaktiv versjon av kartet her på Norads hjemmeside.

- Norge må tørre å stille krav til land som ønsker bistandspenger, slik at vi får gode utleveringsavtaler i retur. Etiopia ønsker ikke å ta imot sine egne borgere etter tvangsutsending, likevel gir vi nesten 400 millioner i bistand til dette landet. Dette må vi ta tak i, sier Svendsrud.

- Jeg tenker at kutt i bistand er et veldig bra forhandlingskort for få disse landene til å ta imot egne borgere etter tvangsutsendelse fra Norge. Vi mener dette er et skritt i riktig retning, ved at bistanden kan fungere som både pisk og gulerot.